Mallorca celebra la primavera con sus tradiciones de Pascua más arraigadas

La llegada de la primavera y la finalización de la Cuaresma y la Semana Santa marcan el inicio de un calendario repleto de celebraciones populares en Mallorca. Con el Domingo de Pascua como punto de partida, la isla se prepara para vivir una serie de eventos que combinan devoción, historia y ocio, consolidándose como uno de los momentos más especiales del año.

Romerías con historia

Una de las citas más importantes es la romería del Diumenge de l’Àngel, que se celebra en varios puntos de la isla. Especialmente significativa es la que tiene lugar en la ermita de la Mare de Déu de la Consolació, cuyo origen popular se remonta a 1400. Miles de personas participan en una jornada festiva que incluye bandas de música, bailes tradicionales como el ‘ball de bot’ y productos gastronómicos típicos de estas fechas.

El calendario festivo se completa con importantes ferias. La Fira del Ram, una de las atracciones más esperadas por las familias, estará abierta hasta el 15 de abril. Además, este fin de semana Son Pardo acogerá la Fira de la Casa i el Món Rural, un evento con exposiciones de perros de caza y otras actividades que celebran las raíces y el entorno rural de la isla.