Camela cumple el sueño de los 'hortefans' y aterriza en Horteralia

Camela, el dúo emblemático de la música popular española, se ha convertido en la primera gran confirmación del cartel de Horteralia 2026, que se celebrará los próximos 23 y 24 de octubre en el Recinto Ferial de Cáceres. Su actuación cumple así con el deseo de miles de seguidores del festival, que habían pedido la presencia del grupo en ediciones anteriores.

Con más de tres décadas de trayectoria y millones de discos vendidos, Ángeles Muñoz y Dioni Martín se han consolidado como un auténtico fenómeno intergeneracional. Su inconfundible mezcla de pop y tecno-rumba ha marcado a varias generaciones con himnos como "Cuando zarpa el amor", "Lágrimas de amor" o "Sueño contigo".

El festival que parte la pana

Horteralia se ha consolidado como uno de los eventos musicales más singulares del panorama nacional. Fiel a su espíritu desenfadado, el festival celebra la música popular, el humor y la diversidad en un ambiente festivo y participativo que lo convierte en una auténtica fiesta colectiva.

La última edición celebrada en Cáceres ha demostrado el enorme tirón del evento, al congregar a más de 10.000 asistentes, logrando una gran repercusión mediática y un importante impacto económico para la ciudad. La presencia de Camela promete ser uno de los grandes momentos de la próxima edición.

Con la confirmación de Camela, Horteralia comienza a desvelar un cartel que se irá completando en las próximas semanas. Los abonos para Horteralia se pondrán a la venta el próximo jueves 9 de abril en la página web oficial del festival.