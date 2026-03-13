Tudela lidera el debate sobre cómo la inteligencia artificial transformará los ayuntamientos

Tudela acoge hoy la jornada “La Inteligencia Artificial en los Gobiernos Locales: Presentación de la Guía Práctica y Políticas de Uso”, un encuentro dedicado a analizar el impacto y las oportunidades de esta tecnología en la administración local. La apertura del acto, que se ha celebrado en el Salón de Actos de La Casa del Almirante, ha estado a cargo del presidente de la Comisión de Digitalización de la FEMP, Alejandro Toquero, y del director de Servicios Jurídicos de la federación, Francisco Díaz Latorre.

Durante el encuentro se aborda el nivel de preparación de los gobiernos locales para la llegada de las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Asimismo, se analizan los retos y oportunidades que plantea su incorporación en la gestión pública municipal.

Una guía para el futuro

En el marco de esta jornada se presenta la Guía Práctica y Políticas de Uso, una publicación impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El documento ha sido concebido como una herramienta de referencia para facilitar que las entidades locales incorporen la IA con criterios de eficacia, seguridad y buen gobierno.

Debate sobre la preparación

Asistentes

El programa incluye además un debate sobre el grado de preparación de los ayuntamientos ante esta nueva tecnología. En él participa la vicepresidenta de la comisión y alcaldesa de Arico (Tenerife), Olivia María Delgado, junto con otros miembros y colaboradores.

Posteriormente, los técnicos municipales del grupo de trabajo que ha elaborado el documento exponen sus principales contenidos y recomendaciones. La guía está destinada a orientar a los gobiernos locales en el uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial.