Cetarsa compra más tabaco para asegurar el relevo generacional en el campo extremeño

La Compañía Española de Tabaco en Rama S.A., S.M.E. (CETARSA) ha formalizado la contratación de tabaco para la campaña actual tras los acuerdos con las organizaciones de productores. En un movimiento para reforzar la confianza en el sector, la empresa ha incrementado en un 6% las cantidades contratadas respecto a la campaña anterior, alcanzando un total de 16,6 millones de kilogramos, lo que supone más del 70% del total del tabaco producido en España.

Apoyo a los jóvenes agricultores

Este aumento en la contratación tiene como principal objetivo apoyar el relevo generacional de los actuales cultivadores de tabaco. Cetarsa trabaja para acompañar a las nuevas generaciones de agricultores y dar continuidad a la actividad en las zonas productoras, sosteniendo así el empleo vinculado al cultivo y a la primera transformación del tabaco.

Modernización y sostenibilidad

En paralelo, la compañía avanza en su estrategia de modernización, que incluye la incorporación de nuevos perfiles profesionales para adaptarse a los retos del sector. Además, mantiene una participación activa en iniciativas estratégicas con las principales empresas manufactureras y desarrolla proyectos propios centrados en la mejora genética y la optimización de procesos.

En el ámbito de la sostenibilidad, Cetarsa continúa con la implantación de su Plan de Transición a Energías Limpias. Entre sus principales actuaciones destacan la sustitución de combustibles fósiles por alternativas más sostenibles y el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas para el autoconsumo, con el fin de reducir su huella de carbono.

Extremadura, epicentro del tabaco

Extremadura se consolida como el eje central del sector tabaquero nacional, concentrando el 98% de la producción española y cerca del 20% de la europea. La importancia económica de este cultivo en la región es notable, ya que genera más de 2.100 empleos directos y representa el 3,2% del VAB agrícola de la comunidad.