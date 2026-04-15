COPE líder de la radio en la provincia de Huesca

COPE marca un hito histórico en la provincia de Huesca al convertirse, por primera vez, en la emisora de radio más escuchada según los últimos datos del Estudio General de Medios (EGM) conocidos este miércoles.

La cadena alcanza los 34.000 oyentes, liderando con claridad el panorama radiofónico oscense y situándose por delante de la Cadena SER, que registra 19.000, y de Aragón Radio, con 18.000 oyentes. Unos datos que reflejan un cambio de tendencia en la provincia y consolidan el crecimiento sostenido de COPE en las últimas oleadas.

Este liderazgo se apoya en una combinación clave: la fortaleza de su programación nacional y el arraigo de su contenido local. Espacios como Herrera en COPE, dirigido por Carlos Herrera, continúan siendo uno de los grandes motores de audiencia en la franja matinal, mientras que Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño, mantiene su posición como referente indiscutible en la retransmisión deportiva.

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Pero si hay un factor diferencial en la provincia de Huesca es la apuesta decidida por la información y el deporte local. La programación de COPE Huesca ha logrado consolidarse como un punto de encuentro para los oyentes, con una cobertura cercana y constante de la actualidad del territorio, desde la información municipal y comarcal hasta el seguimiento de los principales protagonistas sociales y económicos de la provincia.

Especial relevancia tiene también el deporte local, uno de los grandes pilares de la emisora. El seguimiento diario de equipos y deportistas oscenses, así como las retransmisiones de la SD Huesca, han convertido a COPE en una referencia para los aficionados, reforzando el vínculo con una audiencia que busca información de proximidad y análisis cercano.

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Este equilibrio, entre la potencia de las grandes voces nacionales y el compromiso con el territorio, ha sido clave para alcanzar este resultado histórico. Un liderazgo que no solo avala el modelo de COPE, sino que reconoce el trabajo del equipo de COPE Huesca, volcado en ofrecer una radio pegada a la calle y a sus oyentes.

Con estos datos del EGM, COPE Huesca no solo celebra ser la radio más escuchada de la provincia, sino que afronta el futuro con el reto de seguir creciendo, manteniendo su cercanía y reforzando su papel como referencia informativa y deportiva en el Alto Aragón.