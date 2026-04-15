La segunda vida de las baterías de los coches eléctricos: este es el nuevo proyecto pionero de la Universidad de Burgos (UBU) para reciclar el litio

El gran aumento de baterías de ion litio, utilizadas principalmente en dispositivos móviles y coches eléctricos, exige el desarrollo de estrategias eficientes para el reciclado de sus componentes. En este contexto, un estudio liderado por la Universidad de Burgos ha conseguido diseñar una forma de reciclar los cátodos de las baterías de ferrofosfato de litio mediante un proceso químico que no deja residuos, marcando un antes y un después en el sector.

El problema lo tenemos de aquí a una década, cuando las baterías de todos los vehículos eléctricos lleguen al final de su vida" Virginia Ruiz Personal docente, investigadora. Grupo ProElectro

Universidad de Burgos Recuperación de baterías de litio de los coches eléctricos

Un proceso sostenible y escalable

Actualmente, los métodos de reciclaje presentan grandes inconvenientes. Gimena Marín Tajadura, investigadora del grupo ProElectro y una de las autoras del estudio, señala que "los procesos actuales de reciclado son tan energéticamente demandantes que el reciclado de baterías desechadas para fabricar baterías nuevas no es económicamente viable". Esta situación agrava el problema de la gestión de residuos y la dependencia de materiales escasos.

Virginia Ruiz Fernández, personal docente del mismo grupo, advierte sobre las consecuencias a corto plazo. "El problema lo tenemos de aquí a una década, cuando las baterías de todos los vehículos eléctricos lleguen al final de su vida". Además, los procesos actuales son "bastante contaminantes" y emplean "productos químicos tóxicos, que luego, a su vez, suponen otro problema de residuos para el medio ambiente".

Universidad de Burgos El grupo ProElectro trabajando en la recuperación de baterías de litio

La clave: un sistema de flujo

El nuevo método permite regenerar el cátodo sin tener que separar sus componentes, lo que hace el proceso más sencillo y fácil de aplicar a gran escala. Según explica Virginia Ruiz, primero se extrae el cátodo, que es la parte más valiosa y crítica de la batería, y se transforma en una especie de “pellets”. Después, estos se introducen en el tanque de una batería de flujo, donde unas “cables moleculares” aportan electrones al material para regenerarlo y recuperar así su capacidad de almacenamiento.

Edgar Ventosa Arbaizar, responsable del grupo ProElectro, destaca la doble ventaja del sistema. "Lo que hemos conseguido es desarrollar un método de regeneración para las baterías de ion litio que es mucho más eficiente energéticamente", lo que no solo reduce las emisiones de CO2, sino que también disminuye la dependencia geopolítica de "materias primas críticas que en la Unión Europea no tenemos".

COPE Baterías de litio

Lo que hemos conseguido es desarrollar un método mucho más eficiente energéticamente" Edgar Ventosa Profesor permanente. Responsable del grupo ProElectro

Impacto ambiental y futuro del proyecto

Este avance aborda uno de los puntos más conflictivos del coche eléctrico: la gestión de sus baterías. Al no utilizar compuestos agresivos, el impacto se reduce drásticamente. "No vamos a generar residuos ácidos, que son corrosivos, sino que directamente utilizando compuestos químicos bastante benignos [...] estamos abordando la problemática ambiental claramente", subraya Ventosa.

La investigación, derivada del proyecto europeo Coventure Green, ha sido liderada por el ICCRAM y el Departamento de Química de la Universidad de Burgos, con la colaboración del instituto IMDEA Energía (Madrid) y Diamond Light Source (Reino Unido). Convencidos de su potencial, el equipo ya ha protegido la propiedad intelectual "mediante una patente" para facilitar su transferencia a la industria.