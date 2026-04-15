SGE impulsa el despliegue del reactor nuclear BWRX-300 en Europa con una alianza estratégica en España

La compañía SGE ha firmado este martes dos acuerdos de cooperación en materia de combustible nuclear con los socios españoles ENUSA Industrias Avanzadas S.A. S.M.E. y GNF ENUSA Nuclear Fuel S.A. (GENUSA). El objetivo es reforzar la estrategia de combustible, la preparación de compras y el desarrollo de la cadena de suministro para apoyar el despliegue de una flota de reactores modulares pequeños BWRX-300 en Europa.

Una alianza para el combustible nuclear

El acuerdo con ENUSA se centrará en desarrollar una hoja de ruta para la adquisición de materiales de combustible, como la compra de uranio poco enriquecido. Por su parte, el pacto con GENUSA permitirá a SGE recibir consultoría, formación y apoyo de ingeniería sobre el suministro de combustible nuclear, además del propio combustible fabricado y servicios asociados.

Ambas colaboraciones amplían el acceso de SGE a conocimiento experto en la cadena de valor del combustible nuclear y preparan a la compañía para la futura adquisición de combustible para sus reactores SMR. La estrategia aprovecha la trayectoria del diseño de combustible nuclear probado GNF2, utilizado en Europa durante casi dos décadas.

Bases para el despliegue en Europa

Para SGE, la preparación en materia de combustible es clave para construir su plataforma de despliegue. Rafał Kasprów, CEO de SGE, ha declarado que "en toda Europa estamos construyendo las bases industriales y de cadena de suministro necesarias para desplegar el BWRX-300 a escala". Ha añadido que los acuerdos "añaden una dimensión importante vinculada al combustible a este trabajo" y ayudan a "reforzar el modelo práctico de entrega que estamos impulsando en Europa, basado en tecnología probada".

En conjunto, estas alianzas ayudan a reforzar el modelo práctico de entrega que estamos impulsando en Europa" Rafał Kasprów CEO de SGE

Mariano Moreno, presidente de ENUSA, ha calificado la firma como un "hito relevante" que se alinea con el Plan Estratégico de la Compañía. "Refuerza nuestro compromiso con la fiabilidad del suministro y con la innovación en un entorno de mercado cada vez más exigente, consolidando el papel de ENUSA como socio industrial de referencia", ha manifestado.

Refuerza nuestro compromiso con la fiabilidad del suministro y con la innovación" Mariano Moreno Presidente de ENUSA

Desde GNF, su director de operaciones y consejero delegado de GENUSA, Josh Parker, ha asegurado que la compañía está lista para el despliegue. "Con décadas de experiencia demostrada en la fabricación de combustible, Global Nuclear Fuel está preparada para apoyar el despliegue del BWRX-300 en Europa, proporcionando a SGE ingeniería de combustible y apoyo técnico", afirmó.