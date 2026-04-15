Sigue la búsqueda del joven desaparecido en Os Peares con un sónar y robots subacuáticos

La edila Alba Pérez Iglesias asegura que "después de 17 días de búsqueda, los medios desplegados en ningún momento fueron a menos"

La búsqueda del joven desaparecido hace diecisiete días al volcar el kayak con el que navegaba junto a su primo en las inmediaciones del embalse de Os Peares, a la altura del municipio lucense de Carballedo, continúa "con muchos medios desplegados", incluso con utilización de un sónar y varios robots subacuáticos, pero de momento sin éxito.

Así se lo confirmó a COPE Lugo la edila del gobierno local Alba Pérez Iglesias que está siguiendo en la zona las labores de búsqueda del joven desaparecido, coordinadas por la Guardia Civil.

dos embarcaciones, robots y hasta un sónar

"La búsqueda continúa con muchos medios desplegados en el embalse de Os Peares. Los GEAS de la Guardia Civil siguen con dos embarcaciones, una de ellas equipada con un sónar, y varios robots que llegan a muy bajas profundidades", precisó la edila.

"Siguen ampliando la zona de búsqueda. Hasta ahora se habían centrado mucho en la zona donde se había producido el accidente, pero ahora han ampliado un poco esa búsqueda", aseguró la concejala.

Cedida Central hidroeléctrica de Os Peares, a la altura del municipio lucense de Carballedo

17 días de búsqueda con muchos medios

Alba Pérez Iglesias recordó, asimismo, que después de "17 días de búsqueda, los medios desplegados en ningún momento fueron a menos", motivo por el cual "la familia y el Concello de Carballedo" están "muy agradecidos".

"Aunque sin resultados", afirmó que el dispositivo de búsqueda desplegado y coordinado por la Guardia Civil es "de muchísimo nivel" y en los últimos días se han sumado "agentes del Seprona, Bomberos, drones de la Axega, efectivos de Protección Civil de Chantada y de Ribas de Sil, y muchas personas a título particular".

"Dentro de lo difícil que es esta situación. estamos muy agradecidos con todo el mundo que está colaborando", concluyó la edila.