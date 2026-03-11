El abogado de los investigados en el caso de Francisca Cadenas: "mis clientes son inocentes"

El abogado de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), José Duarte, ha defendido la inocencia de sus clientes. El letrado ha asegurado con rotundidad que "mis clientes son inocentes" y ha insistido en que se demostrará que no existen pruebas que los incriminen en el caso.

En sus declaraciones, Duarte ha sido tajante al afirmar que los dos hermanos "no tienen absolutamente nada que ver con la desaparición de su vecina", Francisca Cadenas, ocurrida en 2017. Esta defensa se produce en un momento clave de la investigación, mientras los agentes de la Guardia Civil realizan registros en sus propiedades.

Amplio dispositivo en Hornachos

Este miércoles, casi medio centenar de efectivos de la Guardia Civil se han desplazado a Hornachos para participar en la operación. Entre ellos se encuentran miembros de unidades especializadas como la Unidad Especial de Rescate en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Los registros se están centrando en la vivienda de los dos hermanos investigados, situada en la calle Nueva. En esta misma calle residía Francisca Cadenas y vive actualmente su familia, que ha visto cómo la zona permanece cortada desde primera hora con biombos para preservar la intimidad de las actuaciones.

En medio de este despliegue, los dos hermanos investigados han abandonado su domicilio poco antes de las cinco de la tarde de este miércoles. Según hemos podido comprobar, salieron cargados con varias mochilas y se marcharon del lugar en un coche.