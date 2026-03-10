Los abogados de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "No saben de qué se tienen que defender"

Casi nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), la investigación ha dado un giro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está interrogando desde este lunes a dos hermanos que fueron vecinos de la desaparecida. Ambos han pasado de ser considerados testigos a estar investigados y han acudido a declarar al cuartel de la Guardia Civil de Zafra.

Claves de la defensa: "No saben de qué defenderse"

Los abogados de los investigados, Pepe Duarte y Aurelia Martín, han denunciado la situación de indefensión de sus clientes. Aseguran que, pese a su disposición a colaborar, la UCO no les ha comunicado los motivos por los que se les investiga. "Lo único que necesitamos es que, a diferencia de ayer, nos faciliten los elementos esenciales por los que han pasado de testigos a investigados", ha reclamado Duarte.

La defensa ha advertido que si no reciben esa información, sus clientes dejarán de declarar en el cuartel para hacerlo directamente en el juzgado. Los letrados lamentan las "difamaciones tremendas" que han sufrido sus representados en redes sociales y subrayan que, a día de hoy, el caso sigue siendo una "desaparición de alto riesgo" y no un homicidio. "Como no saben de qué se pueden defender, porque ayer no nos dijeron por qué, después de seis horas, yo creo que ya hoy sí, hoy tendrán que decirnos de qué se tienen que defender y qué hay contra ellas", ha sentenciado el abogado.

Seis horas de declaración sin contradicciones

Este lunes, uno de los hermanos ya fue interrogado durante seis horas, en las que respondió a cerca de mil preguntas. Según su abogado, durante el largo interrogatorio no incurrió en "ni una sola contradicción ni un dato incriminatorio congruente" con la declaración que ya prestó hace casi nueve años, motivo por el que finalmente quedó en libertad a la espera de continuar con la declaración este martes.

Ni una sola contradicción ni un dato incriminatorio congruente" Pepe Duarte Abogado

Pepe Duarte, abogado de los investigados

Respecto a la posible coartada de uno de los investigados, que al parecer se encontraba en el hospital el día de los hechos, la defensa ha preferido no confirmar ningún dato hasta poder corroborarlo con las actuaciones del caso. "Lo que se alega se tiene que acreditar", han afirmado los letrados, que insisten en no dar "ningún paso en falso".

Disposición a colaborar y registros pasados

La defensa ha querido dejar claro el talante colaborador de sus clientes desde el primer momento. De hecho, han recordado que la misma noche de la desaparición, la Guardia Civil ya registró el domicilio de los ahora investigados con su pleno consentimiento, sin necesidad de una orden judicial. "Estas personas ya han sido suficientemente analizadas, yo creo que con bastante meticulosidad, en su momento", ha concluido Duarte, afirmando que no tienen problema en que se realicen nuevas pesquisas.