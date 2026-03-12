Pastoriza busca en su ‘guardería de karts’ a las futuras promesas del motor

El Ayuntamiento de A Pastoriza ha puesto en marcha una nueva iniciativa para conectar el deporte del motor con los más pequeños. Este domingo, el circuito de la localidad acogerá la Volante Rookies Cup Pastoriza 2026, una jornada de iniciación dirigida a niños y niñas nacidos entre 2019 y 2021, que busca descubrir y formar a los talentos del futuro.

Una guardería sobre ruedas

El evento ha sido diseñado como una experiencia formativa y lúdica, sin la presión de la competición. El objetivo es que los participantes tengan un primer contacto divertido y seguro con el automovilismo. "Es como la guardería del karting", explica Ernesto Vázquez, de la escuela PTC, colaboradora en la iniciativa. En esta categoría, "todos ganan aquí, todos tienen el mismo trofeo, no hay clasificaciones".

Cedida Circuito de karting de A Pastoriza

La seguridad es una de las máximas prioridades de la organización. Los pequeños pilotos irán equipados con todas las protecciones y asientos especiales homologados. Además, los karts utilizados son de muy baja potencia, con motores de un caballo que alcanzan una velocidad máxima de 35 km/h en recta. "Los padres pueden venir y ver que es una cosa muy sencilla, va a dar mucha tranquilidad, es muy seguro", asegura Vázquez.

El sueño del Campeonato Gallego

De esta jornada saldrán cuatro pilotos que recibirán una beca del Ayuntamiento para participar en el Campeonato Gallego de Karting de 2026, con todos los gastos cubiertos. La selección de estos cuatro afortunados se realizará por sorteo entre todos los interesados que se comprometan a asistir a las pruebas del campeonato, un método que la organización considera el más justo para poner a todos los niños "al mismo nivel".

La iniciativa, de carácter gratuito, está dirigida exclusivamente a niños empadronados en A Pastoriza, aunque ha despertado un enorme interés en toda Galicia e incluso en provincias limítrofes como León y Asturias. Para muchos, esta oportunidad "supone el sueño de un niño y, a lo mejor, también el de los padres", según reconoce Vázquez. El fin último no es solo encontrar futuros campeones, sino también "gente que disfrute de esto, porque es precioso".

La jornada arrancará este domingo a las 10:30 horas en el circuito de Pastoriza. Las familias interesadas pueden realizar la preinscripción hasta el sábado a través de un mensaje de WhatsApp.