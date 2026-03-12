Detenido el autor del robo de hasta 127 bombines de puertas de varias comunidades de vecinos de Zaragoza: "Era un hombre muy activo"

Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional, explica todos los detalles de este caso.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de más de una treintena de hechos delictivos en apenas mes y medio. La investigación se ha centrado en el distrito del Arrabal, donde el detenido habría cometido los ilícitos.

POLICIA NACIONAL Al detenido se le atribuyen más de una treintena de hechos delictivos en el Arrabal.

Una oleada de robos de bombines

La investigación comenzó tras las denuncias de 27 comunidades de vecinos del Arrabal, que alertaron a la policía de la sustracción de los bombines de las puertas de los cuartos de suministros. En total, se denunció la desaparición de 127 de estos apliques, fabricados en latón, un material con fácil salida en el mercado de chatarra.

GROK Al detenido se le atribuyen el robo de 127 bombines de puertas de Zaragoza.

Según fuentes policiales, esta modalidad delictiva no se había registrado de forma tan repetitiva y reiterada en un espacio de tiempo y lugar tan concentrado, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Robos en vehículos y detención

Además, los agentes pudieron vincular al mismo individuo con cinco robos con fuerza perpetrados en el interior de vehículos estacionados en garajes de comunidades de vecinos de la misma zona.

El presunto autor de los hechos fue detenido a primera hora de la mañana del pasado 3 de marzo. Tras ser puesto a disposición del Tribunal de Instancia al día siguiente, el juez decretó su puesta en libertad tras prestar declaración.