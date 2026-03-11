La Ertzaintza desmonta el mito de las 24 horas para denunciar una desaparición: "Las primeras horas son las únicas"

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Desaparecidas y, según los datos más recientes, Euskadi mantiene activos entre 114 y 150 casos sin resolver. Sin embargo, la gran mayoría de las casi 5.500 comunicaciones anuales se resuelven con rapidez. Para aclarar cómo actuar, el jefe de las secciones centrales de investigación criminal y policia judicial de la Ertzaintza, Hugo Prieto, ha detallado en COPE EUSKADI los protocolos policiales.

El falso mito de las 24 horas

Una de las creencias más extendidas es la necesidad de tener que esperar un día para poder notificar una ausencia. Prieto es tajante al respecto: "No, no hay que esperar". Ha explicado que esta idea errónea "viene motivado mucho por las series de televisión" y que no figura en ningún protocolo real.

HUGO PRIETO subraya la importancia de actuar con celeridad

El responsable policial subraya la importancia vital de actuar con celeridad, ya que en estos casos el tiempo es un factor crítico. "Las primeras horas son las únicas horas en una desaparición", ha sentenciado Prieto, insistiendo en que, tras unas verificaciones mínimas, se debe dar el "aviso correspondiente a la policía" en cuanto la ausencia se considere extraña o angustiosa.

Un sistema de alertas único

Hugo Prieto, que también es representante en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, ha explicado la diferencia que tiene el sistema vasco con el del resto de cuerpos policiales. En Euskadi, cada vez que alguien "llama al 112", incluso antes de poner una denuncia, "se abre una ficha de persona desaparecida y va a quedar ya registrada en nuestros sistemas", activando de inmediato las alertas a comisarías y policías locales.

Esta metodología proactiva es la que explica la diferencia entre los 5.500 avisos anuales y las 1.500 denuncias formales. "Vamos a empezar a buscar a la persona lo antes posible, antes de ponernos a escribir", ha añadido. Esta agilidad permite localizar a muchas personas antes de que la denuncia se formalice y demuestra que "hay una colaboración y una coordinación importante" entre los distintos cuerpos policiales a través de la base de datos nacional que comparten.

Hay una colaboración y una coordinación importante” Hugo Prieto

La búsqueda nunca cesa

Además del sistema de alertas, la Ertzaintza mantiene una doble clasificación de los casos. A la catalogación nacional (desapariciones voluntarias, involuntarias o con indicios de criminalidad) se le añade una evaluación propia del nivel de riesgo, ya que una desaparición voluntaria puede ser de riesgo alto si la persona necesita medicación.

Para los casos más antiguos, aquellos que forman parte de los registros históricos, Prieto asegura que "nunca se deja de buscar". El sistema informático de la Ertzaintza está diseñado para forzar revisiones periódicas de estas investigaciones de larga duración, generando avisos a los investigadores para que retomen las comprobaciones.

En cuanto a la situación actual, las cifras se mantienen en una constante en los últimos años, con la excepción del descenso registrado durante la pandemia. De las miles de comunicaciones recibidas, más del 93 % se resuelven favorablemente en un corto espacio de tiempo, un éxito que la Ertzaintza atribuye a la rapidez de sus protocolos.