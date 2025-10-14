Las enfermeras del SEPAD en Extremadura dicen basta y convocan una concentración por sus condiciones laborales

El personal de enfermería del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) ha convocado una concentración para protestar por su situación laboral. Las profesionales denuncian sentirse infravaloradas por la propia Administración y discriminadas frente a otros colectivos sanitarios de la región.

Un verano sin personal y con impagos

Las trabajadoras afirman haber pasado un verano sin sustituciones, lo que las ha obligado a renunciar a sus vacaciones para poder cubrir las necesidades del servicio. A esto se suma, según critican, que las horas extraordinarias prometidas para ese periodo aún no han sido abonadas. La situación se ha agravado con la nómina de septiembre, en la que, aseguran, "ni siquiera nos han pagado trienios, ni noches ni festivos”.

Imaginaros que ya no queda otra opción que manifestarnos y que, por lo menos, se nos escuche" Celia Enfermera del SEPAD

El silencio de la Administración

El colectivo explica que ha intentado comunicarse con los responsables políticos a través de varios escritos dirigidos a la gerente del SEPAD y al secretario general de Función Pública. Sin embargo, lamentan que no han obtenido respuesta alguna. "Ni pa' bien ni pa' mal, es que no nos han respondido", lamenta una de las portavoces, que califica la situación como una absoluta falta de respeto.

Esta falta de comunicación agrava la sensación de agravio comparativo que sienten respecto a sus compañeros del Servicio Extremeño de Salud (SES). "Existen doblecidades completamente distintas dentro de la misma Administración Pública", explican, señalando que el personal del SES, al ser estatutario, goza de derechos más consolidados que el del SEPAD, que es personal laboral.

El recuerdo del papel en la pandemia

Las profesionales reivindican el papel crucial que desempeñaron durante los momentos más duros de la pandemia de COVID-19 en las residencias y centros sociosanitarios. "Lo pasamos realmente mal, pero nosotros estuvimos ahí, al pie del cañón, poniendo nuestra salud mental a disposición de aquel momento tan crítico que vivió el mundo entero", subrayan.

La enfermería del Sepad no nos vamos a estar callados, nos vamos a manifestar" Celia Enfermera del SEPAD

Ante este cúmulo de agravios, el personal de enfermería ha decidido movilizarse para que se respete y se dé importancia a su labor. Hacen un llamamiento a la ciudadanía para que apoye su causa, defendiendo que "el estado de bienestar social y la salud pública es una de las cosas más importantes que tenemos todos los extremeños".

La concentración está convocada para el viernes 24 de octubre, a las once de la mañana, frente a la sede del propio SEPAD.