Enfermeros de un centro sanitario de Mérida estallan: "No estamos dispuestos a trabajar gratis"

Los enfermeros del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona de Mérida han alzado la voz para denunciar la precaria situación laboral que han soportado este verano. El personal ha tenido que afrontar la temporada estival sin sustitutos, lo que ha generado una importante sobrecarga de trabajo y la acumulación de una gran cantidad de horas extraordinarias.

Deudas acumuladas desde febrero

La situación se agrava por los impagos que el personal viene arrastrando desde hace meses. En concreto, los enfermeros aseguran que todavía no han cobrado las noches ni los festivos correspondientes al mes de agosto. A esta cantidad se suman, además, las horas extras que realizaron en el mes de febrero y que siguen pendientes de abono.

La administración conoce la situación y no actúa

Los profesionales sanitarios afirman que la administración es plenamente conocedora del problema, pero no actúa para remediarlo. “Basta de mirar hacia otro lado, existimos soluciones”, reclaman los afectados, que exigen soluciones diarias y han dejado clara su postura con una advertencia contundente: “No estamos dispuestos a trabajar gratis”.