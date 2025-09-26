El Ayuntamiento de Mérida y el club refuerzan su alianza con la cesión del Estadio Romano por 15 años

Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente de la AD Mérida, Cliff Crown, tras la firma de un convenio

El Ayuntamiento de Mérida y el Mérida A.D. han oficializado la firma de un nuevo convenio para la cesión del Estadio Romano José Fouto, que se extenderá durante los próximos 15 años. El acuerdo, rubricado por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el presidente del club, Cliff Crown, busca ofrecer estabilidad al proyecto deportivo de la entidad y fomentar su crecimiento.

Las claves del nuevo acuerdo

El nuevo convenio introduce tres novedades principales respecto al anterior, que caducaba en septiembre. La más destacada es la ampliación de la cesión a 15 años, una solicitud del club para acometer inversiones y consolidar su proyecto a largo plazo. Además, el acuerdo incluye la cesión de dos nuevas salas de unos 200 metros cuadrados para el uso del club.

La tercera novedad es la inclusión de las cuatro torretas de iluminación del estadio en la concesión, tras una auditoría técnica integral y su reparación. Esto permitirá al club no solo mejorar la infraestructura lumínica, sino también gestionar su explotación mercantil y comercial, lo que podría suponer una nueva fuente de ingresos.

Más apoyo económico y un reproche a la Junta

De forma paralela, el alcalde ha anunciado que antes de final de año se firmará un nuevo convenio de patrocinio, que aumentará "significativamente" la aportación económica del consistorio. Rodríguez Osuna ha justificado este incremento en el retorno que generará para la marca Mérida la proyección del equipo en su nueva categoría, con desplazamientos a la zona norte del país.

El regidor ha explicado que este esfuerzo financiero busca también suplir la falta de apoyo de otras administraciones. En este sentido, ha sido contundente al afirmar que "no hay ni un solo euro por parte de la Junta de Extremadura, ni en infraestructuras deportivas, ni en el estadio ni en ningún sitio".

No hay ni un solo euro por parte de la Junta de Extremadura, ni en infraestructuras deportivas, ni en el estadio ni en ningún sitio"

Rodríguez Osuna ha reclamado un trato igualitario para todos los clubes de la misma categoría para no "dopar a un club sobre otro". Ha insistido en la necesidad de invertir en la renovación de todas las infraestructuras deportivas, señalando que el propio Estadio Romano "necesita muchísima inversión".

Un proyecto a largo plazo

Por su parte, el presidente del Mérida, Cliff Crown, ha agradecido el esfuerzo del Ayuntamiento. El máximo dirigente del club ha destacado que la duración del nuevo convenio "permite poder desarrollar esos cimientos que nosotros queremos desde la propiedad y poder tener un proyecto a medio y largo plazo".