Javier Valle, el cocinero de Badajoz que conquista a Fede Valverde

Javier Valle, chef privado y dueño del restaurante Konvida Badajoz, ha compartido en redes sociales la que califica como “una experiencia única”: cocinar de forma exclusiva para Federico Valverde, jugador del Real Madrid, y su familia.

De esta manera, el cocinero pacense compartió la noticia en su perfil acompañada de una instantánea en la que posa junto al futbolista y sostiene una camiseta blanca del conjunto madridista con la dedicatoria: “Para Javi con mucho cariño”. En su publicación, Valle agradecía la confianza del internacional uruguayo

De cuatro días a once de cocina de alto nivel

El joven chef viajó a Madrid para un servicio de cuatro días, pero la experiencia se prolongó a once jornadas consecutivas, según ha compartido en su cuenta personal. En otra publicación en redes sociales, Valle expresaba la importancia que esta oportunidad ha tenido para él.

Llevo soñando con esto tanto tiempo que aunque no estuviese de ser para mí, se va a acabar dando porque es lo único que pienso diariamente" Javier Valle Chef pacense

Otros futbolistas en su lista de clientes

Esta además no es la única ocasión en la que ha cocinado para deportistas de élite. Entre sus comensales se encuentran el también pacense Javier Galán, jugador del Atlético de Madrid, y Israel Salazar, delantero del Eldense.