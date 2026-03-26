Sin internet ni red telefónica en Tres Arroyos: 70 vecinos de Badajoz siguen un mes después en esta situación

Desde hace un mes, más de 70 vecinos de la urbanización pacense de Tres Arroyos siguen prácticamente incomunicados. Un fallo persistente en la red de telefonía móvil les ha dejado sin servicio de teléfono e internet, una situación que, según denuncian, les expone a un "riesgo" en caso de necesitar asistencia por una emergencia.

El origen del problema parece estar en una antena de Movistar ubicada en la propia urbanización. Según explica el presidente de la comunidad de vecinos, Ricardo Pulgarín, aunque los técnicos han acudido y asegurado que lo van a arreglar, la realidad es que la avería sigue sin resolverse después de mucho tiempo.

Fibra óptica, una solución a medias

La situación ha sido parcialmente paliada para algunos gracias a la instalación de un cableado de fibra óptica, fruto de un programa subvencionado por el Estado. Sin embargo, Pulgarín señala que hay una parte de la urbanización que 'ni siquiera tiene fibra', por lo que estos vecinos carecen de cualquier alternativa de comunicación.

Es algo inaudito que pueda ocurrir esto" Ricardo Pulgarín Presidente de la Comunidad

La frustración entre los afectados es palpable. 'Los vecinos están, pues, muy disgustados', afirma el presidente. Para Pulgarín, es 'difícil de entender que no puedan solucionar un problema que en principio no tendría por qué tener tanta complicación'. Califica la situación de 'algo inaudito' en los tiempos que corren.