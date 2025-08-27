COPE
Detenido en Badajoz tras robar en varios coches y compartirlo en redes sociales

Los hechos ocurrieron en un parking subterráneo situado en el centro de la ciudad

Redacción COPE Badajoz

Badajoz - Publicado el

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado 23 de agosto a un conocido delincuente de Badajoz, un hombre de 47 años de edad, que ya se encuentra en prisión por decreto de la autoridad judicial, por su presunta autoría de varios delitos contra el patrimonio, al que se le atribuyen numerosos robos en el interior de vehículos estacionados en un céntrico párking de la ciudad, donde asimismo cometió daños en las instalaciones.

Entre las gestiones practicadas fue el visionado de las cámaras de seguridad las que mostraron con claridad la identificación del presunto autor, un hombre "sobradamente conocido" por los agentes debido a su historial delictivo, indica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Cabe reseñar que el detenido, un hombre de 47 años de edad, con antecedentes por hechos similares, tenía activo un perfil en una red social en el que llegaba a publicar sus "méritos" y hasta llegaba a jactarse de los botines que conseguía, siendo este hecho utilizado como prueba para corroborar su participación en los casos esclarecidos.

