Badajoz pedaleará mañana por la solidaridad

Badajoz aguarda con expectación la cita más masiva sobre dos ruedas. En menos de 24 horas, las calles de la ciudad se teñirán del colorido de miles de ciclistas en el 38º Día de la Bicicleta, un evento que trasciende lo puramente deportivo para convertirse en un gran acto de generosidad colectiva. La Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha preparado un recorrido asequible de 5,5 kilómetros que unirá los dos centros Carrefour de la ciudad, con un objetivo claro: promover la movilidad sostenible y, sobre todo, recoger donaciones cruciales para el Banco de Alimentos de Badajoz.

El recorrido, diseñado para ser disfrutado por participantes de todas las edades y condiciones físicas, arrancará mañana por la mañana, a las 10:30 horas, desde el Carrefour de la carretera de Valverde. La meta estará situada en el centro comercial de Valdepasillas, donde los ciclistas serán agasajados con fruta, agua y una camiseta conmemorativa. Además, como broche final, se celebrará un sorteo de ocho bicicletas y varios carros de la compra, con la animación de los compañeros de la Cadena COPE, prestando un aliciente lúdico a una mañana cargada de buen ambiente. La prueba es no competitiva, enfatizando el carácter lúdico y participativo por encima de cualquier rivalidad.

Día de la Bicicleta

La presentación del evento contó con la presencia del concejal de Deportes, Juan Parejo, quien estuvo acompañado por figuras del ciclismo pacense como Rubén Tanco o Borja Carrasco, así como por los directores de los centros Carrefour, Víctor Manuel López y Marcos Estévez. Junto a ellos, la presidenta del Banco de Alimentos, Cristina Herrera, subrayaró la alianza entre instituciones, empresas y ciudadanía que hace posible esta iniciativa. Parejo destacó que la inscripción, gratuita, permaneció abierta hasta hoy, sábado 27, y que la recogida de los más de 3.500 dorsales disponibles ha sido un éxito, con "varios miles" ya retirados.

El componente solidario es el verdadero corazón de esta jornada. El edil ensalzó la labor "encomiable" de Herrera y sus voluntarios, dirigida a que "nadie lo pase mal a final de mes" y todas las familias tengan acceso a alimentos básicos. "Se trata de ayudar a los que ayudan a los demás", recalcó Parejo, invitando a cada participante a aportar su "granito de arena" donando, por ejemplo, un litro de leche, aceite o un kilo de pasta al recoger el dorsal o en las cajas habilitadas en meta. La convocatoria busca crear un "buen lote de productos" para las familias más necesitadas de la ciudad.

Por su parte, Cristina Herrera expresó su agradecimiento en un contexto especialmente difícil. "El Banco de Alimentos está pasando por una situación complicada", explicó, debido al encarecimiento de los alimentos y a que las empresas ya no generan los mismos sobrantes que antes. Por ello, la ayuda directa de la ciudadanía se vuelve más vital que nunca. Su llamamiento es a donar comida no perecedera, un gesto sencillo que, multiplicado por miles, tendrá un impacto tangible en la lucha contra la desnutrición local.

Este domingo, la seguridad estará garantizada por un dispositivo integrado por más de 80 efectivos de la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, que velarán por el "adecuado" desarrollo de un paseo que promete ser una fiesta. Mañana, el suave zumbido de las ruedas sobre el asfalto y el murmullo de miles de personas no será solo el sonido del deporte, sino la emocionante melodía de una comunidad unida pedalada a pedalada, movida por la solidaridad.