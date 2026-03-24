Un viaje a los años 70: la mítica playita del Guadiana en Badajoz revive gracias a la inteligencia artificial

Un vídeo que recrea la mítica 'playita' del río Guadiana en Badajoz durante los años 70 se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. En menos de 24 horas, la creación de la empresa pacense ADV Estudio ha inundado los teléfonos móviles a través de WhatsApp, Instagram y TikTok, despertando la nostalgia de miles de personas. Su artífice, José Fernández, ha explicado enCOPE Badajoz, con José Luis Lorido, las claves de este viaje en el tiempo creado con inteligencia artificial.

Para Fernández, el proyecto nace de una conexión personal. "Yo tengo 41 años y me he criado siempre con estas historias de Badajoz", ha confesado. A pesar de haberse bañado en el Guadiana, nunca pudo disfrutar de aquella popular zona de baño. La nostalgia por una época no vivida ha sido el motor. "Siempre me he quedado con esa nostalgia de haber vivido esa época. Así que, habiendo inventado esta pequeña máquina del tiempo, he conseguido estar un poquito en esa época de la que tanto me han hablado", ha afirmado.

La filosofía del estudio se resume en una idea que va más allá de la simple recreación visual, buscando una conexión más profunda con el espectador. El objetivo es que el público pueda sentir cómo era aquel lugar que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

No se trata solo de ver cómo era antes, se trata de sentirlo" José Fernández ADV Estudio

Un batiburrillo de realidad y ficción

El proceso creativo no ha sido sencillo. José Fernández ha explicado que se ha nutrido de las historias de su familia y de fotos de la época compartidas en internet. A partir de ahí, ha usado la inteligencia artificial para "recrear con IA algunas situaciones, algunos escenarios, e incluirme yo en ellos". El resultado, según sus palabras, es "un poco un batiburrillo de de esa parte realística mezclado con un poco de la ficción que tengo en la cabeza".

Playita del Guadiana (Badajoz)

En el vídeo, el propio José Fernández aparece como un personaje más, interactuando con la gente del pasado. Incluso ha añadido un toque de humor al mostrar sus propios tatuajes, imaginando la reacción que causarían en la época. "Si yo estuviera en esta época, digo, pues cualquiera me diría, oye, muchacho, estos tatuajes", ha comentado entre risas, una situación que, según él, "podrían darse perfectamente".

Extremadura, un plató de cine histórico

Este no es el único viaje al pasado creado por ADV Estudio. También han recreado una escena con las lavanderas de Cáceres, un homenaje a "uno de los primeros trabajos remunerados femeninos de de esas épocas" que sacó adelante a muchísimas familias. Otro de sus vídeos se atreve a retroceder casi 6.000 años para mostrar cómo era la vida en el Neolítico junto al dolmen de Lácara, buscando desmontar la idea de que aquellas personas "se parecerían mucho más a monos o a primates".

El realismo de las recreaciones es una prioridad, pero también hay espacio para el homenaje personal. En el vídeo de Lácara, Fernández ha revelado un detalle emotivo: "El jefe Aruk tiene los ojos y la nariz de mi padre".

Hemos querido llevarlo a este punto de la historia de Extremadura" José Fernández ADV Estudio

Una nueva era para la creación audiovisual

Detrás de estos proyectos virales hay una empresa, ADV Estudio, con 13 años de experiencia en el sector audiovisual, principalmente en publicidad y vídeo turístico. Fernández ha explicado cómo han integrado la IA como una herramienta más en su trabajo. "Llevamos muchos meses usando la inteligencia artificial para edición de foto... y poco a poco lo hemos ido implementando en el vídeo", ha señalado, afirmando que la usan con tal precisión que a veces sus clientes "no saben ni que lo hemos usado".

Playita del Guadiana (Badajoz)

Frente al uso de la IA para crear "peleas épicas de superhéroes", el estudio ha decidido apostar por un enfoque local y divulgativo. "Hemos querido llevarlo a este punto de la historia de Extremadura", ha subrayado Fernández. Estos vídeos, que califica de "lúdicos" y no lucrativos, ya están abriendo puertas a proyectos más serios, como recreaciones históricas para museos y proyectos didácticos. Además, ya preparan un nuevo vídeo sobre la época romana en Mérida y Alcántara.