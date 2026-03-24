Activan un gran dispositivo para localizar a una mujer de 71 años desaparecida en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha activado un dispositivo de búsqueda para encontrar a una mujer de 71 años desaparecida desde el pasado lunes, 23 de octubre, en Arroyo de la Encomienda. La denuncia se interpuso el mismo día, informando de que la mujer se había ausentado de su domicilio de madrugada.

Según las primeras informaciones, la mujer salió de su vivienda sin documentación, teléfono móvil ni equipaje, y desde entonces no se ha sabido nada de su paradero. Se trata de una persona de 71 años, complexión gruesa, 1,65 metros de altura, pelo rubio oscuro y media melena. En el momento de la desaparición, podría vestir un chándal de color beige, una parka azul marino, zapatillas grises y gafas graduadas.

Un amplio dispositivo de búsqueda

Desde que se tuvo constancia de la desaparición, la Guardia Civil ha desplegado un gran operativo en la zona. En las labores de rastreo participan efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el Servicio Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas, un dron de la USECIC y varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo cuenta además con la colaboración de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda y de Protección Civil, con el objetivo de optimizar los recursos y ampliar el radio de búsqueda para garantizar una respuesta eficaz.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y ruega que, ante cualquier información relevante, se contacte con las autoridades a través del teléfono de emergencias 062, disponible las 24 horas del día. También se recomienda la descarga de la aplicación ALERTCOPS, que permite recibir avisos y contactar directamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.