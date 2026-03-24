¿Quién ha sido el ganador de La Saeta de Oro?

El Monasterio de San Jerónimo ha acogido este lunes 23 de marzo la final del XXII Concurso Internacional La Saeta de Oro, que organiza la Federación Provincial de Hostelería de Granada, en su décimo segunda edición. La cita reunió a cinco de los seis finalistas previstos, tras la ausencia de la cordobesa Araceli Campillos Muñoz (Lucena, Córdoba), que no pudo asistir por problemas de afonía.

El templo de San Jerónimo esta presidido por las imágenes de Nuestro Señor del Descendimiento y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, titulares de la hermandad que tiene aquí su sede canónica. La corporación inicia además estos días el triduo en su honor, que culminará este viernes con la celebración de la Función Principal.

jurado

El jurado encargado de otorga la Saeta de Oro estuvo presidido por Juan Luis Álvarez Martínez, en representación de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, actuando como secretario Juan Manuel López Salazar, Secretario General de la misma entidad. Completaron este jurado Víctor Vázquez Sánchez (Presidente de la Peña Flamenca La Platería), Pepi Martínez Martínez (Presidenta de la Federación Provincial de Peñas Flamencas Granadinas) y Juan de Dios Vico Robles (Responsable de Relaciones Institucionales de la Peña Flamenca La Platería).

banda municipal

Mientras el jurado deliberaba, la Banda Municipal de Música de Granada dirigida por Ángel López Carreño ofreció un concierto en el que se interpretaron las marchas Soleá, dame la mano (Font de Anta), Mayor Dolor (Ángel López Carreño), y La Madrugá (Abel Moreno), acompañando la espera del fallo en el Monasterio de San Jerónimo.

el recuerdo de ferreira

El certamen volvió a tener conmemorar la figura de Juan Ramón Ferreira Siles, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, fallecido el pasado mes de diciembre. Durante el acto se recordó su implicación con el concurso con emotivas palabras de Juan Luis Álvarez, portavoz del jurado, en un homenaje al que asistió su viuda.

premiados