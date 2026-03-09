Pequeños genios de la robótica en Badajoz enseñan a sus futuros profesores cómo es el aula del futuro

Un innovador intercambio de experiencias con robótica educativa ha unido a dos generaciones en Badajoz. Estudiantes de 1º del Grado de Educación Primaria de la universidad han participado en un taller único, dinamizado por alumnado de 6º curso del CEIP Lope de Vega. La actividad, organizada por el Grupo de Innovación Docente INNOEDECO y el grupo de investigación ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DIÁLOGO EDUCATIVO, SOCIAL Y DIGITAL, busca acercar la realidad del aula a la formación universitaria.

De alumnos a maestros por un día

El rasgo más singular de esta experiencia ha sido la inversión de roles. Los propios escolares, con una amplia experiencia en proyectos como RobotizArte o Aulas Hospitalarias LOPETRÓNICAS, han sido los encargados de guiar al futuro profesorado. Para los estudiantes del colegio, el mayor beneficio es que "pasan de rol de alumno a rol de docente", según explica el maestro responsable, Daniel Pérez Leitón. Esto les obliga a "ponerse en el papel del maestro" y a esforzarse por "explicar las cosas correctamente".

Para los 55 alumnos universitarios que han participado, la jornada ha supuesto una inmersión en la aplicación práctica de la tecnología que estudian. Han podido ver cómo una iniciativa de aula "puede salir de lo que es el aula", permitiéndoles observar cómo los niños interactúan y transmiten sus conocimientos. Pérez Leitón destaca que así comprueban que "la robótica educativa puede ir más allá de lo que es la programación o el pensamiento computacional", convirtiéndose en una "transferencia de contenidos y conocimientos".

Dos kits, dos desafíos creativos

El taller, eminentemente práctico, se ha centrado en dos herramientas de LEGO Education: WeDo 2.0 y SPIKE Prime. Con el primero, los equipos han trabajado en un proyecto de fuerzas, donde un robot remolcador debe ser modificado con ingeniería y creatividad para arrastrar un peso cada vez mayor, aplicando conceptos de fricción, tracción y unidades de masa.

Con el kit Lego Spike Prime, el reto se ha denominado "carrera de saltadores". Los participantes han recibido un prototipo inicial diseñado para no avanzar en línea recta. A partir de ahí, han tenido que modificar el prototipo para lograr que el robot se desplace correctamente hasta la meta, fomentando la resolución de problemas y el pensamiento computacional. En todo momento, los alumnos de la facultad han sido los que han montado y programado, con la guía y orientación de los 40 escolares del Lope de Vega.

Una colaboración pionera

Esta primera experiencia entre el CEIP Lope de Vega y la Facultad de Educación surgió de la "buena relación" entre el maestro Daniel Pérez Leitón y la profesora Prudencia Gutiérrez Esteban, quien imparte la asignatura "Recursos Tecnológicos, Didácticos y de Investigación". La idea era pasar "de un contenido teórico a ver una parte práctica real" de la tecnología, ofreciendo a los futuros maestros una evidencia y una vivencia de cómo puede integrarse en el aula.

Iniciativas como esta buscan acercar la realidad del aula a la formación universitaria del futuro profesorado, poniendo en valor experiencias en las que los alumnos participan activamente en el aprendizaje. Al mismo tiempo, se promueve el intercambio de conocimientos entre la universidad, la escuela y la sociedad, reforzando el papel de la innovación en la formación docente.