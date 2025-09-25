Invasión Robot: la exposición que aterriza en el Centro Comercial Torrecárdenas

El Centro Comercial Torrecárdenas acoge desde el 12 de septiembre hasta el 13 de octubre la exposición “Invasión Robot”, una muestra inédita en la ciudad que permitirá a los visitantes adentrarse en un universo futurista poblado por androides.

La propuesta, dirigida a todos los públicos, combina ocio, cultura y divulgación tecnológica. A través de una historia envolvente, que el centro comercial narra en su página web y en redes sociales, los asistentes conocerán cómo un grupo de robots, tras la destrucción de su planeta natal CCT-R2, ha llegado a la Tierra en busca de un nuevo hogar. En su intento de conquistar el centro comercial, deberán interactuar con los humanos para descubrir que la convivencia es posible.

La exposición ofrece una experiencia inmersiva en la que se podrán contemplar réplicas de robots de más de dos metros de altura, diseñadas para sorprender tanto a los más pequeños de casa. Además, el recorrido está pensado para despertar la curiosidad y acercar la innovación tecnológica de una manera atractiva y accesible a los niños. Siete de estos androides están colados en la Plaza del Cine, los restantes frente a Primark. Todos en la planta alta del centro comercial.

La entrada a la exposición será gratuita y se podrá visitar en el horario habitual del centro comercial. De lunes a domingo, desde las 10.00 de la mañana.

El Centro Comercial Torrecárdenas, fiel a su compromiso con el entretenimiento y la innovación, refuerza así su papel como espacio de encuentro en Almería, ofreciendo actividades únicas que van más allá de la oferta comercial.