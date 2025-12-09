Unos estudiantes de un colegio de Badajoz cambian la vida de cientos de niños hospitalizados: "Nos sentimos unos privilegiados por poder realizar esta labor"

Un grupo de alumnos del colegio Salesianos Ramón Izquierdo de Badajoz ha puesto en marcha el proyecto solidario Chemobox, una iniciativa que busca cambiar la experiencia de los niños sometidos a largos tratamientos en el hospital. El programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha dado voz a este proyecto que une educación, sanidad y tecnología para llevar algo de color y esperanza a la planta de oncología infantil del Hospital Materno Infantil de Badajoz.

Superpoderes contra la quimioterapia

El proyecto consiste en la fabricación de unas cajas personalizadas impresas en 3D, conocidas como 'Chemobox', diseñadas para ocultar las bolsas de medicación de los goteros. La idea es transformar la percepción del tratamiento. Como explican los propios estudiantes, con estas cajas se pretende, en primer lugar, "dar un poco de color y alegría a la estancia hospitalaria de estos niños".

Salesianos de Badajoz Las Chemobox de los Salesianos de Badajoz

La personalización es clave. Cada caja se diseña inspirándose en los gustos del niño: su equipo de fútbol, su superhéroe preferido o sus dibujos animados favoritos. De esta forma, el pequeño puede "imaginar que lo que recibe a través de goteros son superpoderes de su héroe o la energía que algún día le permitirá fichar por su equipo favorito". Al final del tratamiento, la caja se convierte en un recuerdo para guardar sus tesoros.

El niño puede imaginar que lo que recibe a través de goteros son superpoderes de su héroe" Uno de los estudiantes de los Salesianos de Badajoz

Una conexión que va más allá del hospital

El segundo objetivo de la iniciativa es igual de importante: el acompañamiento emocional. Los alumnos mantienen videollamadas y contacto directo con los niños hospitalizados. Este vínculo les permite a los pacientes sentir que "hay otros niños fuera del hospital que piensan en ellos, que se acuerdan de ellos y dedican parte de su tiempo a hacer que su estancia sea un poco más llevadera". Esta interacción crea una amistad que rompe con el aislamiento que sufren los pequeños, quienes a menudo se encuentran en cuarentena.

La idea surgió de la mano del profesor Daniel Pérez y el administrador del centro, Juan José Galván, tras conocer a la ONG Ayúdame 3D en una convención de impresión 3D. "Vimos que realizaban este tipo de prototipo y había que encauzarlo con algún hospital", explica Galván. La colaboración con el Hospital Materno Infantil de Badajoz fue inmediata, pues acogieron el proyecto con los brazos abiertos.

Una lección de vida para los alumnos

Quienes llevan a cabo el proyecto son los alumnos de un grupo de diversificación, con necesidades educativas especiales. Para ellos, esta labor es una oportunidad de sentirse útiles y comprobar que lo que aprenden tiene una aplicación real. "Nos sentimos unos privilegiados por poder realizar esta labor de ayuda y acompañamiento a los niños hospitalizados", afirma uno de los estudiantes, destacando que es una auténtica lección de vida.

Nos sentimos unos privilegiados por poder realizar esta labor de ayuda y acompañamiento en los niños hospitalizados" Uno de los estudiantes de los Salesianos de Badajoz

El proyecto no solo beneficia a los pacientes, sino que también sirve para sensibilizar a los propios estudiantes, que ven la "cara B de la moneda". Esta experiencia les ha abierto los ojos a otras realidades, impulsando la creación de más iniciativas solidarias. Desde el colegio animan a otros centros a sumarse, porque, como concluye Galván, "el ver sonreír a un niño lo paga todo" y este no es un proyecto exclusivo, sino "un proyecto de todos".