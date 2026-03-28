Seis sociedades agrarias de Almendralejo fundan ASATA para ganar competitividad y futuro

Las seis Sociedades Agrarias de Transformación (SATs) de Almendralejo —Viticultores de Barros, San Antonio, Oliva de Barros, Viñarroba, Satiba y Las Minitas— han constituido formalmente la asociación ASATA. La nueva entidad nace con el objetivo de reforzar la competitividad y mejorar la rentabilidad de sus socios a través de la cooperación, marcando lo que su presidente ha definido como "un antes y un después en nuestra tierra, en nuestro trabajo y en nuestro futuro".

Unidos para ser más fuertes

El presidente de ASATA, Antonio Ortiz Alcántara, ha destacado durante la presentación que la unión surge "de la necesidad de apoyarnos unos a otros, de entender que en un mundo cada vez más competitivo, ir solo nos hace más vulnerables, pero juntos nos hace más fuertes". La asociación representa a 220 productores que buscan "vivir dignamente de nuestro trabajo".

Ir solo nos hace más vulnerables" Antonio Ortiz Alcántara Presidente de ASATA

ASATA Antonio Ortiz Alcántara, presidente de ASATA

En conjunto, ASATA aglutina una capacidad productiva de transformación de más de 60 millones de kilogramos de uva y cerca de 3 millones de kilogramos de aceituna de mesa. Con esta fuerza, la entidad busca dar respuesta a los grandes desafíos del sector, como el aumento de los costes, la reducción de los márgenes y los mercados cambiantes, con el fin de "optimizar recursos, reducir costes y mejorar la rentabilidad".

Autonomía y puertas abiertas

Una de las claves del nuevo modelo es que cada SAT mantiene su identidad, su historia, su independencia. La función de ASATA será "sumar, coordinar y abrir caminos donde antes había límites", ha explicado Ortiz, insistiendo en que "la cooperación no resta, sino que multiplica".

La cooperación no resta, sino que multiplica" Antonio Ortiz Alcántara Presidente de ASATA

ASATA Autoridades y miembros de organizaciones agrarias, en la presentación de ASATA

La gobernanza se ha diseñado de forma equilibrada, con una junta directiva integrada por un representante de cada una de las sociedades fundadoras para asegurar que "todos tienen voz". Además, el proyecto no es cerrado, ya que "ASATA nace con las puertas abiertas a nuevas SAT, a nuevas ideas, a nuevas oportunidades".