Extremadura se rebela contra el veto del cava y llevará al Ministerio a los tribunales

La Junta de Extremadura ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Agricultura que impide ampliar nuevas superficies de cava durante tres años. La decisión llega después de que el ministerio denegara un requerimiento previo del ejecutivo extremeño, que pedía una gestión anual de las autorizaciones. "Ese requerimiento ha venido denegando nuestra postura, nuestra posición, así que hemos iniciado los trámites para ir al contencioso", ha confirmado Mercedes Morán, consejera de Agricultura.

El objetivo de la Junta es que la limitación de plantaciones se decida cada año. "Presentaremos un contencioso para que se pueda decidir año a año", afirmó Morán. La consejera argumenta que la medida actual perjudica la planificación del sector. "Es verdad que a lo mejor a un año puede no interesar, pero eso no significa que tengamos que estar tres años sin variedades de uva para cava", añadió.

No habrá representación de Almendralejo en el próximo Consejo del Cava por la pinza Cataluña-Requena

La abstención que rompió el tablero

Este movimiento judicial se produce en un clima de máxima tensión en el sector, después de que los viticultores de cava de Extremadura se vayan a quedar sin representación en el próximo Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Cava. Según han anunciado Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL), no concurrirán a las elecciones del 7 de mayo por la "pinza-alianza" formada entre los productores de Requena y Cataluña.

El origen de esta alianza se encuentra en la votación del pasado enero, en la que el representante de Almendralejo, Juan Antonio Álvarez Lázaro, se abstuvo en la decisión de prohibir la ampliación de viñedos durante un trienio. Esta postura, que posibilitó el recurso de la Junta, enfadó a los productores valencianos, que se unieron a los catalanes, dejando fuera a Extremadura.

Juan Antonio Álvarez

Álvarez Lázaro se ha mostrado "satisfecho" por el trabajo realizado, asegurando haber defendido los "intereses extremeños por encima de todos". Con ironía, ha añadido que han sido capaces de "hacer que se una el agua y el aceite", en referencia a la unión de valencianos y catalanes.

Finalmente, ambas organizaciones agrarias han concluido recordando que, tanto desde dentro como desde fuera del Consejo Regulador, continuarán defendiendo los intereses y derechos de los agricultores extremeños como han hecho siempre.