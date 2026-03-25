El campo extremeño clama por un impulso real en el 25º Salón del Vino y la Aceituna

Ya se ha inaugurado la 25ª edición de VINAC en Almendralejo. Antonio Ortiz Alcántara, presidente del comité organizador del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura (VINA), ha sido muy reivindicativo en su discurso. En su tercer año al frente, Ortiz ha lamentado que el sector sigue mostrando solo "un pequeño porcentaje de todo el potencial que atesora" y se ha preguntado si realmente ha habido una evolución: "¿Qué puedo decir que no haya dicho ya?".

Mercosur, una doble cara

Ortiz ha abordado directamente el acuerdo con Mercosur, describiéndolo como un "escenario de contrastes". Aunque ha reconocido que abre oportunidades de exportación por la supresión de aranceles, ha puesto el foco en los "riesgos competitivos y de sostenibilidad". Ha alertado sobre la competencia desleal por el uso de "fitosanitarios prohibidos por la Unión Europea" y el peligro de que los productos más baratos provoquen "el abandono de explotaciones medianas y pequeñas".

Para ilustrar la necesidad de apostar por el producto propio, ha recordado el caso Dulce Eva, una variedad que la cooperativa Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona supo evolucionar "pasando de su uva de mesa a un vino tan reconocido". Este ejemplo, ha señalado, demuestra que "algo no tiene por qué ser imposible si se apuesta finalmente por ello".

Mucho tiempo transcurrido y pocos pasos para poder hablar de una evolución real del sector" Antonio Ortiz Alcántara Presidente del comité organizador de VINAC

La asignatura pendiente de la tecnología

El presidente del comité ha sido crítico con la brecha digital, afirmando que el comercio online y la inteligencia artificial siguen siendo una "asignatura pendiente". A pesar de "pequeños pasos y algún que otro brote verde", ha subrayado que "nuestra marca sigue necesitando un empujón tecnológico de peso para poder equipararnos al resto de comunidades". En este punto, ha agradecido el apoyo de entidades como Caja Almendralejo y asociaciones como Ceal en la tarea de revertir esta situación.

VINAC 2026

Radiografía del sector en cifras

Durante su análisis, Ortiz ha ofrecido datos que reflejan la "auténtica" preocupación del sector. Ha destacado un titular preocupante: "El viñedo español para vinificación cae por debajo de las 900.000 hectáreas por primera vez". En Extremadura, la última producción de vino y mosto fue de 2,61 millones de hectolitros, un 8,3% menos que la campaña anterior. Además, ha lamentado que la región sigue siendo la que vende el vino a menor precio, a 0,57 euros por litro frente a la media nacional de 1,52 euros.

En cuanto al cava extremeño, la producción se acerca a los 8 millones de botellas, con ventas que se mantienen estables gracias a la diversificación en mercados de Europa y Asia. Por su parte, el sector olivarero "sigue experimentando crecimiento", con un aumento del 10% en la recolección de aceituna de mesa. Sin embargo, Ortiz ha señalado que la alta demanda de aceite ha provocado que mucha aceituna de mesa se desvíe a la producción de aceite y que gran parte se procese fuera de la región, con la "consiguiente pérdida de rentabilidad".

El sentido común debe imperar por encima de la comercialización y la pretensión individual" Antonio Ortiz Alcántara Presidente del comité organizador de VINAC

Finalmente, Antonio Ortiz ha lanzado un "grito de ayuda" a los medios de comunicación para que profundicen en la problemática del sector "más allá del titular efectista". Ha abogado por la responsabilidad colectiva, insistiendo en que "el sentido común debe imperar por encima de la comercialización y la pretensión individual". Su deseo, ha concluido, es que las generaciones futuras puedan mirar al campo "con ilusión" y como "un proyecto sólido de vida", esperando que años de reivindicación se conviertan por fin en una realidad.