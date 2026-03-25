VINAC celebra su 25 aniversario con una edición renovada y cargada de novedades

La 25ª edición del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura (VINAC) empieza este miércoles en Almendralejo con su inauguración oficial a las 11:30 horas. El acto contará con la presencia del alcalde, José María Ramírez; la consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto. El certamen celebra su 25 aniversario consolidado como una de las grandes señas de identidad de la localidad.

Novedades y programa profesional

Entre las principales novedades de VINAC 2026, destaca la renovación de la imagen del certamen, con una nueva identidad visual y la recuperación de su denominación original como marca principal. Además, se han incorporado mini estands para empresas y zonas de catas reservadas para enriquecer la experiencia de los más de 60 expositores que se darán cita.

En el plano profesional, el salón acogerá una misión comercial inversa organizada por Extremadura Avante y el Wine Innovation Summit, un congreso enfocado en los retos y oportunidades del sector. La programación también incluye conferencias, mesas redondas y encuentros con expertos de ámbito nacional e internacional.

Cartel VINAC

Catas, gastronomía y premios

La programación enológica ofrecerá catas de vinos de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, junto a propuestas internacionales de Azores o Sudáfrica. El aceite y la aceituna tendrán igualmente su protagonismo con actividades centradas en denominaciones de origen como Gata-Hurdes, Monterrubio o Villuercas-Ibores-Jara.

La gastronomía será otro de los ejes del evento, con maridajes de productos extremeños, exhibiciones culinarias y degustaciones. Durante el salón se entregarán los premios a los Mejores Vinos, Aceitunas y Aceites 2026, así como los reconocimientos tradicionales de la Musa de la Vendimia, el Embajador del Cava y el Premio Mantel Blanco.

La programación completa del evento puede consultarse en vinac.es. Esta edición se complementará además con la Feria Gastronómica y la Ruta de la Tapa, que se celebran del 26 al 29 de marzo para reforzar el carácter abierto y participativo del salón.