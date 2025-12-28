El Gobierno pone coto a las nuevas plantaciones de uva para cava

El Gobierno de España ha hecho oficial la limitación de la superficie para nuevas plantaciones de viñedo en varias Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) clave para el sector vitivinícola nacional. La decisión, publicada a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afecta tanto a nuevas plantaciones como a replantaciones y se basa en las recomendaciones de los consejos reguladores para ajustar el potencial de producción a las perspectivas del mercado. La medida está en consonancia con las recomendaciones del Consejo Regulador de la DOP Cava.

Restricciones severas para la DOP Cava

La DOP «Cava» es una de las más afectadas por la nueva resolución. Para los años 2026, 2027 y 2028, la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación se ha fijado en un máximo de 0,1 hectáreas por año. Esta medida busca proteger el valor de la denominación de origen.

Además, se aplicarán restricciones a las autorizaciones de replantación de viñedos que destinen su producción a la elaboración de vinos con esta DOP, ya que, según el texto, "puede suponer un riesgo de devaluación significativa de la DOP". Las restricciones a las solicitudes de replantación estarán vigentes desde el 28 de diciembre de 2025 hasta el 27 de diciembre de 2028.

El ministerio entiende la replantación de viñedos puede suponen un riesgo de devaluación del producto

Toda esta regulación se enmarca en el Real Decreto 1338/2018, que regula el potencial de producción vitícola. Las decisiones se han tomado tras un análisis de las perspectivas de mercado y atendiendo a las recomendaciones de las organizaciones profesionales y los consejos reguladores de cada denominación de origen.