La gestora del PSOE extremeño echa a andar para "resetear" el partido y alejarlo del ruido

La comisión gestora del PSOE de Extremadura ha comenzado a trabajar este mismo viernes tras la dimisión del secretario general y la disolución de la ejecutiva regional. Al frente de este órgano provisional se sitúa el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, quien ha asegurado que el objetivo es estabilizar al partido y prepararlo para un congreso que elija una nueva dirección.

Tiempo de calma y reseteo

Tras los malos resultados electorales y la pérdida de miles de votos, Quintana ha subrayado que el partido necesita "tranquilidad, calma y sosiego". En este sentido, ha afirmado que se abre un "proceso de reflexión interno" que "no se hace ni a gritos ni en titulares, se hace con serenidad".

Nos toca resetear y nos toca cambiar" José Luis Quintana presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura

El presidente de la gestora ha sido tajante al respecto: "Nos toca resetear y nos toca cambiar". Por ello, ha insistido en que "ahora toca alejarse de los focos, toca trabajar puertas adentro" para volver a ser un proyecto "creíble, útil y coherente para los extremeños".

Un congreso antes de mayo

Quintana ha explicado que la gestora es una "dirección temporal" que no tomará "decisiones estratégicas de largo alcance". Sin embargo, sí asumirá las decisiones "inaplazables", como la conformación del grupo parlamentario socialista o la elección de su portavoz. El objetivo final es la convocatoria de un congreso extraordinario regional que, aunque sin fecha fija, debería celebrarse "máximo en mayo".

La alternativa al Partido Popular

Ante una posible ronda de contactos iniciada por el Partido Popular, Quintana ha confirmado que acudirá si recibe la llamada, pero ha dejado clara la posición de su partido. Ha recalcado que la iniciativa corresponde a quien ha ganado las elecciones y debe decidir con quién busca acuerdos.

Somos la alternativa al Partido Popular, no somos un socio de gobierno" José Luis Quintana presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura

De hecho, ha calificado como un "fracaso absoluto y rotundo" para la candidata del PP, la señora Guardiola, el escenario de que tuviera que pedir la abstención del PSOE para gobernar. "Somos la alternativa al Partido Popular, no somos un socio de gobierno", ha sentenciado Quintana, insistiendo en que los socialistas no ofrecerán un pacto.