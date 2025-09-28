Potencial Digital aterriza en Badajoz con Marc Vidal y dos jornadas dedicadas a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la robótica
El congreso gratuito se celebrará los días 2 y 3 de octubre en IFEBA con ponencias, talleres prácticos, y multitud de actividades
Badajoz se convertirá en el epicentro de la innovación y la digitalización los próximos 2 y 3 de octubre con la celebración de la segunda edición de Potencial Digital, el gran congreso impulsado por la Junta de Extremadura para visibilizar y activar la Estrategia de Transformación Digital de la región.
El programa, que se va a desarrollar en IFEBA, no se limita a conferencias y mesas redondas: los asistentes podrán participar en escape rooms temáticos, exhibiciones de drones o talleres interactivos, actividades diseñadas para acercar de forma práctica ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la robótica.
Entre los ponentes confirmados destaca la presencia de Marc Vidal, analista económico y colaborador de COPE, Diana Núñez o Aitana López, una inteligencia artificial, entre otros.
El evento, gratuito y abierto al público bajo inscripción, no solo busca conectar a empresas, instituciones y ciudadanos en torno a la innovación, también pretende servir de escaparate de los avances que Extremadura ya ha alcanzado en su Estrategia de Transformación Digital 2024–2027, la hoja de ruta que está situando a la región entre las que más crecen en intensidad digital en España.
Extremadura acelera en digitalización y supera la media nacional
En apenas 15 meses, la Junta ha pasado de 146 a más de 540 trámites digitalizados, cuadruplicando lo conseguido en los tres años anteriores. Esto se traduce en gestiones más rápidas: licencias de caza o pesca pueden obtenerse online en apenas dos minutos.
Además, se han superado las 700.000 gestiones electrónicas en un año, más que en los cuatro anteriores juntos, y se han duplicado las notificaciones electrónicas.
Ciberseguridad para todos
En la entrevista concedida, el consejero de Transformación Digital, Guillermo Santamaría, destaca que la administración “partía de un sistema desactualizado” y hoy cuenta con 25 sistemas críticos auditados y reforzados y más de 5.000 empleados públicos formados.
La ciberseguridad también ha llegado “a la calle” con jornadas en todas las comarcas dirigidas a pymes y profesionales.
Formación y atracción de talento digital
En el último año, 40.000 extremeños se han formado en competencias digitales básicas y más de 2.000 en programas avanzados vinculados al empleo tecnológico, a través de iniciativas como Redigitalex, Mujeres Conectadas o el Plan de Talento Digital.
El programa Nómadas Digitales recibió más de 400 solicitudes para 200 plazas, lo que demuestra el atractivo de Extremadura para profesionales nacionales e internacionales.
La estrategia incluye también despertar vocaciones tempranas y un objetivo claro: triplicar egresados en informática y duplicar los de industriales para responder a la demanda del tejido productivo.
En el terreno de la economía digital, la Junta ha movilizado más de 11 millones de euros en ayudas para pymes, industria y sectores estratégicos como el agroalimentario
Grandes proyectos de digitalización
Extremadura acoge ya inversiones de primer nivel en el ámbito digital:
- Nostrum Evergreen (Grupo Ingenostrum), en la Plataforma Logística de Badajoz, supone una inversión de 1.913 millones de euros. Tendrá capacidad de 300 MW, generará más de 2.000 empleos en construcción y unos 900 en operación, muchos de ellos técnicos altamente cualificados.
- Centro de Datos CCGREEN en Cáceres, con más de 1.000 millones de inversión y más de 200 empleos estables.
Todos estos proyectos consolidan a Extremadura como un polo tecnológico en el suroeste europeo.
Un mensaje para los jóvenes
Santamaría lanza también un mensaje directo a los jóvenes extremeños con vocación tecnológica:
“No tienes que irte lejos para innovar. Extremadura te ofrece formación, apoyo institucional, eventos de primer nivel y un entorno fértil para emprender. Aquí puedes ser parte del cambio y construir el futuro digital que todos soñamos”.