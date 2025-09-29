Valencia se prepara para una noche de lluvias torrenciales con un dispositivo especial

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha desplazado esta tarde a las pedanías del Sur tras mantener el Cecopal la reunión de seguimiento de las incidencias de las lluvias en Valencia durante la alerta roja. “Tenemos ya coordinado todo el operativo y nos estamos centrando en las zonas de las pedanías del sur, más concretamente en el Perellonet y El Palmar, donde más intensidad hay ahora de lluvias” y ha añadido que “tenemos un operativo importante de Policía Local y Bomberos y dos bombas del Ciclo Integral del Agua preparadas en la zona.

Además, se está trabajando con normalidad y se está desaguando a través de las compuertas de l’Albufera, “estamos especialmente atentos a la zona de las pedanías del sur en este momento, y estamos un seguimiento del avance del temporal porque se puede ir hacia el mar o puede venir a la ciudad en las próximas horas. Por tanto, mantenemos la recomendación de no hacer desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en la ciudad de Valencia". Ha pedido que “todas las personas sigan los canales oficiales, por favor, toda la información que vamos actualizando del Ayuntamiento de Valencia”, ha apuntado María José Catalá.

En estos momentos, la ciudad está atendida por más de 370 efectivos entre policías locales, bomberos, personal de Ciclo Integral del Agua, “todos están trabajando en activo, con varios recursos asistenciales en marcha, con varias unidades del SAU y X4 yendo por la ciudad por si hay alguna persona que precisa también dormir en alguna de las instalaciones o recursos asistenciales previstos por el Ayuntamiento”, ha destacado.

Ayuntamiento de Valencia María José Catalá, presente en el dispositivo del Perelló

Por último, ha recordado que previsiblemente esta medianoche se pase a alerta naranja y, por lo tanto, mañana el servicio educativo se recuperará salvo en las zonas en las que se suspende la actividad docente mañana martes, que son la fachada marítima, pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables según el PATRICOVA.