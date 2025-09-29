Estos son los colegios que cerrarán el martes por la alerta naranja en Valencia

La ciudad de València se mantiene pendiente de la evolución del temporal que amenaza a la capital valenciana y a otras poblaciones de esta provincia, teniendo en cuenta que "posiblemente las horas más complicadas lleguen durante esta tarde".

Así lo ha indicado la alcaldesa de València, María José Catalá, tras la reunión del Cecopal mantenida esta jornada en la Central de la Policía Local de la ciudad para hacer balance de las actuaciones realizadas a lo largo de la pasada noche y analizar la situación ante las alertas meteorológicas que siguen vigentes.

La responsable municipal ha avanzado, ante la alerta naranja prevista para este martes, que el consistorio ha decidido mantener suspendida la actividad de los centros educativos de València situados en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo, las áreas consideradas inundables y la zona litoral de la ciudad.

María José Catalá ha destacado que el Cecopal convocado en València "se ha mantenido activo desde ayer, desde las 13.00 horas cuando se constituyó formalmente" ante las alertas meteorológicas decretadas. "Por tanto, ha permanecido desde ayer a la una del mediodía hasta hoy en alerta tomando decisiones", ha remarcado.

"Seguimos pendientes de la evolución del temporal porque sabemos que posiblemente las horas más complicadas para la ciudad de València lleguen durante esta tarde", ha agregado Catalá en declaraciones a los medios de comunicación.

Alamy Stock Photo Voluntarios retirando agua sucia de las calles durante las inundaciones de la DANA

Asimismo, ha indicado que ante esta situación se insiste en pedir a "toda la ciudadanía" que "se informe por medio de canales oficiales" de la situación en cada momento y que "intente evitar desplazamientos al máximo posible durante la tarde-noche de hoy" lunes.

MEDIDAS PARA MAÑANA MARTES EN VALENCIA Y PEDANÍAS

Por lo que respecta a la próxima jornada, este martes 30 de septiembre, la responsable municipal ha expuesto que se está también pendiente de la información difundida a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"También sabemos que Aemet ha cambiado, sus alertas, a priori nos pasaba esta noche y durante el día de mañana a alerta amarilla, ahora ha cambiado esa alerta y nos pasa a alerta naranja", ha comentado.

Por tanto, María José Catalá ha avanzado que el Ayuntamiento de València va a adoptar "la decisión también, ya sabiendo que mañana es alerta naranja, de suspender la actividad docente en todos los centros educativos" el término municipal de la ciudad "que se fijaron en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Protección Civil".

La primera edil ha concretado que "son aquellos que, según el Patricova están en zonas inundables" y "aquellos afectados por la dana" del 29 de octubre del pasado años, al tiempo que ha expuesto que a estos se unirán este martes "todos los centros educativos" ubicados "en la fachada marítima porque el temporal se centra también en la zona litoral".

Estos últimos son los situados en "Nazaret, Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, Pinedo y El Saler" porque "pensamos que están en la zona donde podemos tener más incidencia por las lluvias de este temporal".

Preguntada por la actividad en la capital valenciana este lunes tras la alerta roja decretada para esta jornada por lluvias, Catalá ha señalado que la densidad del tráfico ha bajado en los accesos "entre un 50 y un 70 por ciento".

"Eso es un indicativo muy claro de que la ciudad diariamente recibe una cantidad de vehículos del área metropolitana y de fuera bastante importante", ha dicho, a la vez que ha aseverado que "era previsible por el contexto que vivimos" esta jornada que esa reducción del tráfico se produjera.

María José Catalá ha asegurado que esa menor intensidad de circulación de vehículos "ayuda también a afrontar esta emergencia de forma más razonable por parte de la Delegación de Movilidad" del Ayuntamiento.