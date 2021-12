Una empresa valenciana crea un llavero para tener siempre a mano el pasaporte Covid

Consciente de que lo que imprime en papel lo pierde y de que se suele dejar olvidado el móvil, un empresario valenciano ha creado un llavero personalizado con el pasaporte covid para tenerlo siempre a mano, que ante la gran acogida de sus amigos ha empezado a comercializar para toda España.

"Todo surgió porque cuando tengo una necesidad para mí mismo y la cubro y me gusta, la pongo a disposición de los demás", explica a EFE Juanfran Peñaranda, gerente de Goatxa, una pequeña empresa valenciana dedicada a personalizar todo tipo de productos, desde tazas a gorras, puzles, camisetas o collares para perro.

CÓMO LLEVARLO SIEMPRE ENCIMA Y NO PERDERLO

Cuando le saltó en el móvil la noticia de que iba a hacer falta un pasaporte covid para entrar a locales de la Comunitat Valenciana como los bares, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas, lo primero que pensó dado su despiste personal fue cómo llevarlo siempre encima y no perderlo, como las llaves, y se le ocurrió que la respuesta podría ser un llavero.

Así que se descargó el certificado de vacunación y creó un llavero de PVC que por una cara lleva los datos personales y por la otra el código QR que acredita haber recibido la vacuna contra la covid, todo ello estampado con calor de manera que "no se araña, ni se decolora, se puede mojar y no se destruye", explica.

Cuando envió fotos a sus amigos para que le dieran su opinión -algo que suele hacer cada vez que se le ocurre un nuevo producto- le dijeron que era "muy buena idea" para las personas mayores que llevan "un móvil antiguo", o para quienes no disponen de internet en el móvil o carecen de impresora.

También le empezaron a pedir que les hiciera llaveros para ellos, lo que llevó a que algo que había creado para sí mismo y no se le había ocurrido comercializar pasara a formar parte del catálogo de la tienda. "Yo siempre pienso en pequeño hasta que un amigo me abrió los ojos", señala entre risas.

A la venta por 9 euros

Así que desde este lunes ha empezado a comercializar los llaveros personalizados con el pasaporte covid, a un precio de 9 euros y con envíos a toda España, y desde entonces "ha sido un poco locura, el móvil echa humo", asegura Peñaranda.

El tiempo en que tardan en confeccionar cada llavero son 24 horas -hay que montar uno a uno a partir del PDF con el certificado de vacunación que envían los clientes-, siempre que no superen los cien pedidos al día, ya que son una pequeña empresa familiar en la que trabajan tres personas.

El creador de este producto considera que otros destinatarios potenciales pueden ser "la gente que viaja mucho o la que es muy sociable, con lo que le gusta ir a los bares", y augura que dada la acogida inicial va a ser "un éxito".

LA GUAPA Y CHIMO BAYO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Goatxa" es una empresa creada en 2006 ubicada en el núcleo histórico del barrio valenciano de Benimaclet cuyo nombre significa, explica, "La guapa" y cuyo logotipo -una lagartija-rana que se relame porque se ha comido una pulga- es un guiño a la intención cuando nacieron de comerse el mercado de la empresa navarra cuyo nombre significa "beso de pulga".

En 2007 se hicieron virales al estampar las camisetas "oficiales" con la frase "Por qué no te callas" del rey emérito el mismo día que la pronunció, y entre sus últimos lanzamientos figura la nueva colección de artículos del dj Chimo Bayo, en los que no faltan lemas como "Hu-ha" o "No iba a salir y me lié".

Asegura que fueron los primeros en España en lanzar al comienzo de la pandemia mascarillas certificadas personalizadas con una tela especial antivírica y antibacteriana, en las que reproducían el propio rostro o dibujos de personales infantiles, sobre las que la gente les dio las gracias por hacerles reír en un momento tan complicado.