Los turistas que visitan la Comunidad Valenciana: cada vez llegan más y gastan más

Los 11,7 millones de turistas internacionales que visitaron la Comunitat Valenciana entre enero y noviembre de 2025, un 4,18 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, gastaron 15,1 millones de euros, que supone casi un 6 % más.

Solo en noviembre, la Comunitat recibió 771.300 turistas extranjeros, un 13,41 % más anual, y su gasto ascendió a 926 millones, cerca de un 9 % más, según las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los 91,5 millones de turistas que visitaron España entre enero y noviembre de 2025 gastaron 126.707 millones de euros, el 6,9 % más que en esos meses del año anterior, con lo que el desembolso se sitúa prácticamente a la par que el de todo el año 2024, cuando se gastaron 126.143 millones.

TAMBIÉN te puede interesar La Generalitat declara tres nuevos Municipios Turísticos en Alicante: estos son los elegidos

España recibió entre enero y noviembre del año recién terminado 91,48 millones de turistas, un 3,4 % más que un año antes. Parece difícil lograr la cifra de los 100 millones en el conjunto de 2025.

Para alcanzar ese número redondo, en el último mes del año casi se deberían doblar los 5,2 millones de turistas internacionales que llegaron a España en diciembre de 2024.

Más allá de si se tocan los 100 millones, lo que el sector valora por encima de todo son las cifras de gasto de los turistas, que no dejan de crecer mes tras mes.

El gasto medio diario sube el 5,4 %

Así, el gasto medio por turista al cierre de noviembre pasado se situó en 1.399 euros en cada viaje, el 2,9 % más que un año antes, y el gasto medio diario creció el 5,4 %, hasta 188 euros.

Ese gasto medio diario subió hasta los 295 euros en Madrid, aunque con un descenso del 1,5 % sobre la cifra de noviembre de 2024; y llegó a los 206 euros en Cataluña, con un alza del 4,3 %. Ambas cifras se explican por los elevados precios de los hoteles en Madrid y Barcelona.

En Madrid, sin embargo, la estancia media subió un 15 %, hasta 6,5 días, lo que indica que los turistas estiran sus estancias, aunque gasten algo menos cada día.

En la Comunitat Valenciana el gasto medio por turista se situó en 1.201 euros, un 3,9 % menos, y la duración media del viaje, aunque sigue siendo la más alta entre las comunidades de destino principal, se redujo un 7,5 % y se quedó en 9,6 días.

Más de 4 millones de turistas de Estados Unidos

El Reino Unido fue el principal país de residencia, con algo más de 18,1 millones de llegadas hasta noviembre (3,9 % más que en enero-noviembre de 2024), seguido de Francia (12,1 millones, el 0,5 % menos) y de Alemania (11,4 millones, 0,9 % de incremento).

Los mayores crecimientos en llegadas en enero-noviembre pasados fueron las de Portugal e Irlanda (14,2 y 10,5 %, respectivamente), pero se incrementaron también por encima de la media Suiza y Estados Unidos, país este último desde el que en noviembre llegaron 300.000 turistas y 4,2 millones desde enero a noviembre.

También el Reino Unido fue el principal receptor del gasto (con el 16,1 % del total y 1.303 millones), seguido de Alemania (11,7 % y 949 millones) y de Países Nórdicos (8,1 % y 656 millones).

El gasto de los turistas residentes en el Reino Unido aumentó un 12,7 % en tasa anual, el de los de Alemania -que sigue acusando la atonía de su economía- disminuyó un 0,7 %, y el de los de Países Nórdicos bajó un 4,5 %.

Las comunidades más beneficiadas por la llegada de turistas extranjeros en los once primeros meses del año pasado fueron Cataluña (19 millones, el 1 % más que en ese periodo del año anterior); Baleares (15,5 millones, el 2,6 % más), y Canarias (14,2 millones, el 3,4 % de aumento).

Les siguen Andalucía (13,8 millones, casi el 7 % de crecimiento); la Comunitat Valenciana (11,7 millones, un 4,2 % más); y Madrid (8,4 millones, el 2,9 % más). El resto de las comunidades sumó 8,7 millones de turistas entre enero y noviembre, el 4,2 % más.

Las autonomías con mayor peso en el gasto de los turistas en noviembre fueron Canarias (2.241 millones, 27,7 % del total), Cataluña (1.467 millones, 18,1 % del total) y Madrid (1.386 millones, 17,1 % del total).