Julian Lanzarote, exalcalde de Salamanca, Capital Europea de la Cultura en 2002: "Supuso una inyección de 800 millones de euros"

Más de dos décadas después de que Salamanca ostentara el título de Capital Europea de la Cultura en 2002, el alcalde de la ciudad en aquel momento, Julián Lanzarote, ha compartido una profunda reflexión sobre el legado y el impacto que aquella designación tuvo para la ciudad. En una entrevista ofrecida a COPE Andalucía, ha desgranado las claves del éxito que, según sus palabras, marcó un antes y un después de Salamanca.

El exalcalde ha recordado la enorme ilusión con la que la ciudad afrontó el reto. "Estábamos muy ilusionados en optar, era la cuarta vez que nos presentábamos", ha comentado Lanzarote. Este éxito no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un trabajo meticuloso y la presentación de un proyecto sólido y ambicioso que supo captar la atención de las instituciones europeas.

Aquella candidatura se distinguió por su enfoque integral y participativo. Lejos de ser un proyecto exclusivamente institucional, involucró a todos los agentes sociales y culturales de la ciudad. "Presentamos un gran proyecto en el que participaron todas las fuerzas vivas de la cultura de Salamanca", ha explicado el exalcalde.

La gestación de una candidatura ganadora

El núcleo de la propuesta salmantina se articuló sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, se puso en valor el inmenso legado histórico y cultural de la ciudad, destacando lo que "habíamos sido en el pasado" y el papel que "Salamanca había supuesto para la cultura universal". Se trataba de recordar a Europa la riqueza patrimonial de una ciudad que ha sido cuna del saber de culturas a lo largo de los siglos.

Sin embargo, el proyecto no se ancló en la nostalgia. Julián Lanzarote ha insistido en que uno de los factores diferenciales fue la visión de futuro. El programa de actividades planteaba lo que Salamanca "quería seguir siendo, pero de cara al futuro". La Unión Europea, según ha relatado, estaba más interesada en la proyección y la transformación a largo plazo que en un mero programa de eventos culturales para un único año.

Aquí reside una de las lecciones más importantes que Lanzarote ha ofrecido a las futuras ciudades candidatas. El foco no debe ponerse únicamente en las fortalezas, sino también en las debilidades y en cómo la capitalidad puede servir como catalizador para superarlas. La clave es "hablar un poco de las carencias que se supone que se van a colmatar con la designación". Este ejercicio de honestidad y planificación estratégica es, a su juicio, vital para convencer al jurado europeo.

Lanzarote ha utilizado una metáfora muy gráfica para ilustrar esta filosofía: "Todos tenemos carencias, una ciudad no está terminada nunca, es como una casa, hay que estar permanentemente vigilando". Esta mentalidad implica concebir la ciudad como un organismo vivo en constante evolución, que requiere atención y mejoras continuas. La designación cultural, por tanto, se convierte en una herramienta poderosa para abordar esas necesidades y acelerar el desarrollo urbano y social.

Un impacto económico y turístico sin precedentes

Los beneficios de la Capitalidad Cultural no se limitaron al ámbito cultural, sino que tuvieron un impacto económico y turístico extraordinario. Lanzarote ha aportado datos contundentes que evidencian la magnitud de esta transformación. Uno de los indicadores más claros fue el "aumento exponencial del número de visitantes". La ciudad pasó de recibir una media de "400.000 visitantes anuales", una cifra ya notable: "A partir del 2002 recibimos más de 1.000.000", ha sentenciado.

Este salto cuantitativo y cualitativo en el turismo fue respaldado por un impresionante retorno económico. El exalcalde ha hecho hincapié en que las cifras provienen de análisis externos y objetivos. "Son estudios que nos ha hecho la Universidad de Valladolid", ha aclarado.

Según dicho estudio, el resultado fue abrumador. "El impacto económico de ese año, solo de ese año, supuso para Salamanca una inyección de 800 millones de euros", ha revelado Lanzarote, con un efecto multiplicador en todos los sectores productivos, desde el comercio hasta los servicios, y que consolidó un nuevo modelo económico basado en un turismo de alta calidad.

La celebración del año 2002 actuó como un revulsivo para el sector hotelero de la ciudad. Lanzarote ha recordado el estado de la infraestructura previa, que calificó de "bastante menguadita y un poco obsoleta". La designación cultural fue el estímulo definitivo para una modernización profunda de la planta hotelera. Se crearon "25 hoteles de lujo, de 4 y 5 estrellas", lo que permitió a Salamanca posicionarse como un destino turístico de primer nivel y atraer a un perfil de visitante con mayor poder adquisitivo.

El sector de la restauración también vivió una expansión paralela, creciendo para dar servicio a la nueva demanda turística. Este impulso económico fue generalizado, ya que, según el exalcalde, "todo el mundo quería participar en el evento. Se generó un clima de entusiasmo colectivo que fue, en sí mismo, un motor de desarrollo para la ciudad".

Lecciones para el futuro: el modelo de Salamanca

La experiencia de Salamanca en 2002 se ha convertido en un caso de estudio para otras ciudades que aspiran a la Capitalidad Europea de la Cultura, como las ciudades andaluzas que miran hacia el horizonte de 2031. El consejo de Lanzarote para ellas es claro: deben articular un proyecto que combine la "recuperación del patrimonio" con una visión honesta y ambiciosa sobre el futuro.

El exalcalde ha insistido en que la candidatura debe ser una oportunidad para reflexionar sobre la propia ciudad y sus necesidades. El objetivo final no es solo organizar un programa cultural de un año, sino "dejar un legado duradero" que impulse a la ciudad durante las décadas siguientes. El éxito de Salamanca, confirmado por estudios externos, demuestra que una Capitalidad bien planificada puede ser una "herramienta de transformación urbana, social y económica" de primer orden.