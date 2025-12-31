Los 12 nuevos 'Municipios Turísticos' que suma Comunidad Valenciana en 2025

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio dirigida por Marián Cano, ha tramitado un total de doce reconocimientos de ‘Municipio Turístico’ en la Comunitat Valenciana durante el año 2025. Se trata de una distinción que permite a los municipios, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana para atender adecuadamente a los visitantes que reciben.

Nuevos destinos en las tres provincias

Por provincias, tres municipios de la provincia de Alicante han obtenido esta nueva distinción: Novelda (Singularidad), Poble Nou de Benitatxell (Singularidad) y Biar (Singularidad). Estas localidades se unen al registro que ya cuenta con 82 destinos con este distintivo en toda la comunidad.

GVA Vista general de Biar

En Castellón, han sido cinco los municipios reconocidos. Torreblanca ha obtenido la categoría de Excelencia, mientras que Altura y Chilches han cambiado su categoría a Relevancia. Por su parte, Segorbe y Montanejos también han ascendido a la categoría de Excelencia.

Respecto a la provincia de Valencia, se han reconocido cuatro municipios. Buñol y Piles han sido declarados con la distinción de Singularidad, y Alboraya junto a Bocairent han cambiado su categoría a Excelencia.

GVA Covetes del Moros - Bocairent

Requisitos para obtener el distintivo

Para ser reconocido como ‘Municipio Turístico’, los destinos deben acreditar el cumplimiento de unos requisitos concretos. Estos están establecidos en el Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 y modificado por el Decreto 203/2021.

Las exigencias varían según la categoría a la que se aspire: Municipio turístico de Excelencia, Municipio turístico de Relevancia y Municipio turístico de Singularidad. Los criterios se basan en la población turística, las plazas de alojamiento turístico, los recursos turísticos disponibles y la importancia del turismo en la economía local.

Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con 37 municipios turísticos reconocidos como de ‘Singularidad’, 22 con la de ‘Relevancia’ y 23 municipios con la categoría de ‘Excelencia’. Durante 2025, se han sumado cinco a ‘Singularidad’, dos a ‘Relevancia’ y cinco a ‘Excelencia’.