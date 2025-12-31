La Generalitat declara tres nuevos Municipios Turísticos en Alicante: estos son los elegidos

La Generalitat ha tramitado un total de doce reconocimientos de ‘Municipio Turístico’ en la Comunitat Valenciana durante el año 2025. De estos, tres se encuentran en la provincia de Alicante, cinco en Castellón y cuatro en Valencia, según ha informado este miércoles la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, dirigida por Marián Cano.

Los nuevos destinos de Alicante

En la provincia de Alicante, los tres municipios que han obtenido esta nueva distinción a lo largo de 2025 son Novelda, Poble Nou de Benitatxell y Biar. Todos ellos han sido reconocidos en la categoría de Singularidad por cumplir con los criterios establecidos en el Estatuto del Municipio Turístico.

Santuario de Santa María Magdalena en Novelda

Resto de municipios reconocidos

En Castellón, han sido cinco los municipios reconocidos: Torreblanca} (Excelencia)], [{Altura y Chilches (que cambian a Relevancia), y Segorbe y Montanejos (que ascienden a Excelencia). Por su parte, en la provincia de Valencia se han reconocido a cuatro localidades: Buñol y Piles (Singularidad), junto con Alboraya y Bocairent, que ahora ostentan la categoría de Excelencia.

Con estas doce nuevas incorporaciones, el registro de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con un total de 82 destinos con este distintivo, todos ellos adaptados a la nueva normativa regulada por el decreto 5/2020.

Beneficios y requisitos de la distinción

Esta distinción permite a los municipios, entre otros beneficios, "optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana". El objetivo es que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben, según ha comunicado la Generalitat.

Biar (Alicante)

Las fuentes recuerdan que para obtener la condición de Municipio Turístico es necesario acreditar el cumplimiento de requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local. Estos criterios varían según la categoría a la que se aspire.

Actualmente, existen tres categorías: Municipio turístico de Excelencia, Municipio turístico de Relevancia y Municipio turístico de Singularidad. En total, la Comunitat Valenciana cuenta con 37 municipios de ‘Singularidad’, 22 de ‘Relevancia’ y 23 de ‘Excelencia’, tras las últimas incorporaciones de este año 2025.