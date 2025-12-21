De talleres con muralistas a música para bebés: las actividades de los museos de Valencia para esta Navidad

El Centre del Carme de Cultura Contemporània se convierte en uno de los epicentros culturales de Valencia para estas Navidades. En una visita del programa 'Mediodía COPE MÁS en Valencia' conducido por Carles Villeta, el director gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha desgranado la oferta de un espacio que combina patrimonio, arte y una frenética actividad gratuita para todos los públicos.

Planes gratuitos para las familias

Bugeda ha explicado que el Consorci de Museus funciona como el "software" de los museos de la comunidad, proveyendo exposiciones y actividades. En un contexto de gastos navideños, ha destacado la importancia de ofrecer planes accesibles. "Hay un concepto muy bonito, que se llama democratización de la cultura", afirma, subrayando que el objetivo es llegar a todos los escenarios con una programación enteramente gratuita que incluye talleres familiares, cuentacuentos y visitas dialogadas.

Entre las actividades estrella se encuentra un taller infantil con el muralista Pedro Mesinas, donde los niños pintan y aprenden sobre las aves de la Albufera, o la iniciativa 'Music and Babys' para bebés de 0 a 3 años. Bugeda defiende un nuevo concepto de espacio cultural: "Los museos ya no son sitios donde se cuelgan cuadros, son centros de experimentación, centros de pasárselo bien". Un ejemplo de ello es el éxito del 'Cor del Carme', una iniciativa que, según el director, demuestra cómo la música "nos llena el alma" y ayuda a superar momentos difíciles.

Un viaje por 160 años de Valencia

Junto a la programación navideña, el Centre del Carme acoge la exposición 'La transformación de Valencia 1866-2026', un proyecto que conmemora los 160 años del periódico Las Provincias. Sus comisarios, Beatriz de Zúñiga y Pablo Salazar, explicaron que la muestra es un homenaje a la ciudad a través de 30 hitos que han marcado su evolución, desde el derribo de las murallas en 1865 hasta la reciente inauguración del Roig Arena.

Beatriz de Zúñiga ha destacado que no es una exposición de portadas de periódicos, sino "una exposición de arte hecha con ilustraciones" que interpretan momentos clave. Según la comisaria, muchos de esos hitos históricos conectan directamente con la actualidad, como el Plan Sur, que evitó que la dana arrasara el centro, o los debates sobre la Plaza del Ayuntamiento. "Los hitos, aunque están enmarcados en un momento puntual de la historia de Valencia, vuelven otra vez al presente", ha señalado.

La exposición, calificada por Pablo Salazar como "muy pertinente" para refrescar la memoria colectiva, arranca con un homenaje especial. Se trata de una obra del pintor Luis Lonjedo que representa el 'Puente de la Solidaridad', la pasarela por la que miles de voluntarios acudieron a ayudar a los pueblos del sur tras la dana de 2024, convirtiéndose en un nuevo símbolo de la ciudad.

Arte, fallas y un ninot histórico

Nicolás Bugeda ha calificado la exposición como "perfecta en su composición", ya que combina las ilustraciones de 30 artistas valencianos con textos de 30 expertos, en un ejercicio que ha definido como 'écfrasis'. Además, para la ocasión se ha diseñado un catálogo con formato de periódico antiguo de gran tamaño, y la muestra cuenta con una pieza singular: un ninot de la falla Convento Jerusalén que fue indultado en el 150 aniversario del periódico.

La anécdota del ninot indultado, que representa un quiosco de prensa, es que tuvo que ser seccionado en tres partes para poder acceder a la sala del dormitorio del antiguo convento, donde se ubica la exposición. "Aquí no entraba", ha relatado Beatriz de Zúñiga, ilustrando las dimensiones de una pieza que forma parte de la historia reciente de las Fallas, también reconocidas en la muestra como una fiesta que ha pasado de ser un acontecimiento local a un fenómeno global.

Finalmente, Nicolás Bujeda ha invitado no solo a visitar el Carmen, sino todos los museos de la ciudad, que considera "sitios maravillosos para desconectar". La visita concluyó con una mirada al futuro, expresando el deseo de que en 30 años se pueda celebrar la ejecución del nuevo Plan Sur Metropolitano y del Corredor Mediterráneo, proyectos clave para la protección y el desarrollo de Valencia.