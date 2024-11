Santiago Posteguillo cuenta cómo vivió la DANA y la llamada al ejército que realizó: "La purga"

La mayor tragedia de la historia de España se ha cobrado ya 220 víctimas mortales y otros miles de víctimas que han perdido a familiares, amigos o conocidos, además de depuestos de trabajo, empresas arrasadas y coches y viviendas.

Miles de nombres ánimos que están viviendo un auténtico drama, pero entre todos estos nombres y apellidos anónimos, también hay algunos que no lo son tanto. Un claro ejemplo es el del afamado escritor y experto en la Historia de Roma Santiago Posteguillo quien la semana pasada estuvo en el Senado dando una conferencia sobre la importancia de Hispania y aprovecho para describir la situación que vivió en primera persona. Él se encontraba en su casa de Paiporta, una de las localidades más afectadas, con su pareja.

ASÍ VIVIÓ SANTIAGO POSTEGUILLO LA TRÁGICA DANA

“Me encontraba revisando esta conferencia”, asegura en el Senado cuando “a las 18:40 veintinueve de octubre y me interrumpe de mi pareja y me dice que su hermana le dice que subamos a la terraza, nuestra casa está a unos 50 metros del barranco del Poyo y se está desbordando y no ha llovido en Paiporta y nadie ha avisado cómo está saliendo el agua”.

Además, el escrito relata que el primer instinto es bajar a por el coche que lo “tenía aparcado fuera, al lado de la estación de metro”. Cuando salió a cambiarlo, “cuando bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza y hombre, eso es raro en tan poco tiempo”. Finalmente y con el consejo también de algunos vecinos decidió no cambiar el coche de sitio, días posteriores lo encontró a un kilómetro de su casa, “es lo de menos”.

“Lo impresionante es que en trece minutos había un torrente brutal de dos metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio”.

Posteguillo asegura que la conferencia que tuvo miedo por la estructura del edificio, ya que estuvo “seis horas sin parar; vimos a gente desaparecer en el agua”.

Con el paso de las horas él y su pareja estuvieron sin luz ni agua, como todos los vecinos.

"NO FUE NADIE, NI BOMBEROS NI EJÉRCITO"

Ambos pensaron que al amanecer estaría la “Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército, pero al amanecer no había nadie, sí había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar en la plaza alguna vez alguna botella de agua y al lado, su madre velando el cadáver, pero no había policía ni ejército, no vino nadie, en todo un día los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo.

Igual que el primer día pasó la primera noche, no fue nadie. Lo que sí hubo fueron saqueos, “la película la purga”, reconoce.

“Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie, alguien me puede explicar en España siglo XXI”. El experto en historia no daba crédito, así que con la poca batería que tenía y estaba racionando llamó a sus contactos en el ejército. “Conozco mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército, no puedo decir lo que me dijeron, solo que cuando colgué le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios”.

"Al tercer amanecer, en el que no había nadie en el que empezaron a llegar voluntarios, cogí el ordenador, un poco de ropa y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida”, narra de forma detallada Posteguillo.

EL LLAMAMIENTO DE SANTIAGO POSTEGUILLO TRAS LA DANA

“En la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener luchen, porque esto no sea así, ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta, yo soy un privilegiado yo tengo medios para solventar mis problemas, pero, hay mucha gente que vivían en plantas bajas, mucha gente mayor que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar, cuánto tiempo tiene que esperar esa gente las ayudas, cómo se puede ser, por favor desde las instituciones, como se puede ser tan miserable, no tiene ni idea de lo que está pasando la gente”.

LOS POLÍTICOS MATAN AL PUEBLO

Como experto en historia Romana que es, Posteguillo explica en el Senado que “en el siglo primero antes de Cristo los políticos se mataban entre ellos” pero sentencia con toda la razón que la “sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo, esa es la sensación que hay”.

Y termina la exposición con una cita de Antonio Machado, quien decía “españolito que vienes al mundo, te guarde Dios una de las dos Españas”, y puntualiza, “yo no sé si no habría que modificar eso, la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón”.