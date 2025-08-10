Camavinga se lesiona y será baja para el inicio liguero del Real Madrid

Eduardo Camavinga (Nº 6) se lesiona durante el partido de LaLiga entre el Getafe CF y el Real Madrid en el Estadio Coliseum, en Getafe, Madrid, España, y se perderá la final de Copa contra el FC Barcelona.

A una semana del arranque de LaLiga, el Real Madrid recibe un contratiempo importante en su centro del campo. Eduardo Camavinga ha sufrido un esguince en su tobillo derecho durante el entrenamiento de este sábado en Valdebebas y estará apartado de los terrenos de juego alrededor de 10 días, lo que le impedirá disputar el primer partido liguero del conjunto blanco ante Osasuna.

camavinga se perderá el primer partido de liga

El percance se produjo durante una acción rutinaria en la sesión matinal dirigida por Xabi Alonso. Tras recibir asistencia médica en el propio césped, el centrocampista francés abandonó el entrenamiento con gestos de dolor y se sometió a pruebas que confirmaron la lesión. Aunque no reviste mayor gravedad, el tiempo estimado de recuperación deja fuera al futbolista del amistoso programado contra el Tirol en Innsbruck, Austria, el próximo martes, y del estreno oficial en la competición doméstica.

El Real Madrid afronta el inicio de curso con altas expectativas tras el refuerzo de varias incorporaciones. Sin embargo, la baja de Camavinga supone una advertencia sobre la importancia de la rotación y la gestión física en un calendario cargado de compromisos.