Aficionados del Crystal Palace cargan contra la UEFA en Wembley: "Mafia"

Los aficionados del Crystal Palace, presentes este domingo en el estadio de Wembley, en Londres, para un partido contra el Liverpool, reivindicaron la expulsión del club de la próxima edición de la Liga Europa con una pancarta que rezaba "UEFA MAFIA".

los aficionados del crystal palace protestan contra la uefa

Acompañada de varias bengalas, los aficionados exhibieron su protesta contra la expulsión del Palace de esta competición, cuya presencia en ella ganaron en el campo al ganar la FA Cup al Manchester City.

Sin embargo, debido a discordancias con la ley de multipropiedades de la UEFA y a su vínculo con el Olympique de Lyon, con el que compartía dueño hasta el pasado mes de junio y que también disputaba la Liga Europa, fue relegado a la Liga Conferencia.

Su puesto en la Liga Europa lo ocupará el Nottingham Forest, aunque los 'Eagles' aún están a la espera de un recurso de apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo