Scariolo llama a Guillem Ferrando para la última fase de preparación del Eurobasket

El base Guillem Ferrando se ha unido a la concentración de la selección española de baloncesto que prepara el Eurobasket y formará parte del grupo de jugadores convocados por Sergio Scariolo tras las molestias sufridas por Alberto Díaz en el segundo partido de preparación disputado esta semana en Málaga ante República Checa.

"Después de ser uno de los jugadores destacados con España B en el Torneo Ciudad de Málaga, Guillem Ferrando ha sido llamado por Sergio Scariolo para sumarse a #LaFamilia y unirse al grupo de jugadores que preparan el Eurobasket", informó este domingo en un comunicado la Federación Española de Baloncesto (FEB). "El jugador completará el equipo después de las molestias que sufrió Alberto Díaz en el último partido en Málaga, y en espera de su evolución", añade el texto.

Guillem Ferrando, director de juego de la cantera del Valencia Basket que juega en el Bàsket Girona, ya debutó en febrero ante Letonia en partido oficial con la selección absoluta en un choque correspondiente a la ventana de clasificación para el Eurobasket.