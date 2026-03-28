Se pone en duda la astenia primaveral: "El cambio horario influye en el cansancio físico y mental que, de manera transitoria, tenemos algunos"

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, muchas personas reportan sentir un ligero agotamiento o adormecimiento. Este fenómeno, conocido popularmente como astenia primaveral, coincide este año con el cambio de hora de este fin de semana. Para aclarar si este cansancio tiene una base científica, el doctor Gonzalo Pin, miembro de la unidad del sueño de la Universidad Católica de Valencia, ha analizado sus posibles causas y ha ofrecido recomendaciones para sobrellevarlo.

¿Existe la astenia primaveral?

El doctor define la astenia como "ese cansancio físico y mental que, de manera transitoria, tenemos algunos". Sin embargo, señala que estudios recientes que han monitorizado la somnolencia en diferentes países europeos no han encontrado variaciones estacionales significativas. A pesar de que la mitad de los encuestados afirmaba tenerla, la conclusión del experto es que funciona casi como un rótulo para ciertas molestias.

Es como una etiqueta cultural que moldea la percepción del cansancio" Gonzalo Pin Doctor experto en Unidad del Sueño

Según Pin, la astenia primaveral podría ser "como una etiqueta cultural que moldea la percepción del cansancio más que como un síntoma con base biológica real". En su lugar, apunta a que este rótulo podría englobar "astenias funcionales leves" que, de ser persistentes, "obligarían a investigar un poco". También ha destacado que el cambio horario sí influye directamente por "esa pérdida de sueño transitoria que tenemos".

El poder de la luz y el cambio de hora

El especialista ha explicado que el contacto con la luz ambiental es un regulador clave de hormonas como la serotonina, que nos mantiene activos y de buen humor, y la melatonina, que induce el sueño. Por ello, recomienda "recuperar el contacto con el medio ambiente", especialmente con la "fantástica" luz blanca del mediodía, ya que "mejora el estado de ánimo y mejora esa pequeña astenia".

Ante el cambio de hora, que provocará que las mañanas vuelvan a ser oscuras temporalmente, el doctor aconseja crear "bastante contraste entre el día y la noche". Propone desayunar en una habitación con luz, incluir en la dieta alimentos con triptófano como frutos secos y derivados lácteos, e ir a trabajar "andando o en bicicleta" para enviar un mensaje claro al cerebro de que debe ponerse en marcha.

El impacto de la tecnología en el descanso

Gonzalo Pin ha sido tajante sobre el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir: "es una realidad científica que está superdemostrada". Afirma que es necesaria una "desconexión tecnológica" y que el mero hecho de tener el teléfono o la tablet en la habitación "ya disminuye nuestra calidad de sueño", generando un estado de alerta artificial.

Finalmente, como consejo para afrontar el cambio de horario de la mejor manera posible, el doctor recomienda que, quien pueda, aproveche el fin de semana para "hacer el cambio un poco más gradual", por ejemplo, ajustando los horarios en bloques de 20 minutos cada día en lugar de una hora completa.