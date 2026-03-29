Lorca hace su Semana Santa más inclusiva con un innovador plan de accesibilidad

Lorca refuerza esta Semana Santa el dispositivo de información y atención turística adaptado a personas con discapacidad que ya puso en marcha en 2025. El objetivo es mejorar su experiencia en la ciudad y facilitar el acceso a sus procesiones, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Atención a la diversidad sensorial

En el atrio de San Mateo se establecerá un punto de atención especializada que contará con informadores en varios idiomas y, por primera vez, con intérpretes en lengua de signos. En este espacio se prestarán también tapones auditivos y cascos antirruido para personas con trastornos del espectro autista o hipersensibilidad sensorial y se dispondrá de una carpa adaptada para ofrecer un entorno tranquilo.

Más recursos para la inclusión

La concejala de Discapacidad, Belén Díaz, ha explicado que "se han editado folletos de lectura fácil, que se podrán encontrar en todos los puntos de información". Estos puntos también incluyen este año mostradores a distintas alturas para facilitar la atención a personas con movilidad reducida.

Se han editado folletos de lectura fácil, que se podrán encontrar en todos los puntos de información" Belén Díaz Concejala de Discapacidad

Entre los recursos disponibles se encuentran los códigos Navilens sobre las medidas de accesibilidad y la programación, que incluirán un enlace con locución en directo para que las personas invidentes puedan seguir los actos. Además, se volverá a instalar la tribuna adaptada en la avenida Juan Carlos I para personas con movilidad reducida.