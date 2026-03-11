La última falla de Valencia en montar la carpa para respetar el descanso de los vecinos: "Hay que molestar lo menos posible"

En pleno debate sobre el dilema de las carpas en las Fallas de Valencia, que ya provocan 400 calles cortadas, la comisión Falla Quart Extramurs-Velázquez ha decidido dar un paso al frente. Tal como se ha contado en el programa 'Herrera en COPE Valencia', esta será la última falla de Valencia que instalará su carpa, haciéndolo el próximo día 14 de marzo.

Un comunicado para los vecinos

La falla ha querido comunicar su decisión a través de las redes sociales para avisar al barrio. En su comunicado, señalan: "Sabemos que los cortes de tráfico pueden generar molestias. Como gesto de respeto hacia nuestro barrio, un año más nos enorgullece decir que somos la última falla de toda Valencia en cortar la calle". La iniciativa ha sido recibida con numerosos comentarios de agradecimiento por parte de los residentes de la zona.

"Molestar lo menos posible"

Montse Milara, miembro de la junta directiva de la falla, ha explicado que la idea del comunicado surgió al ver iniciativas similares en otras comisiones. "Hay que molestar lo menos posible", ha afirmado Milara, reconociendo que no todos los vecinos son falleros y es necesario un ejercicio de empatía. Este es el primer año que emiten un comunicado, sumándose a una tendencia creciente para mejorar la convivencia vecinal.

Sin embargo, la decisión de retrasar el montaje no es solo un gesto de buena voluntad. Milara ha aclarado que la fecha viene impuesta por el Ayuntamiento de Valencia y los servicios de movilidad. "A nosotros, por circunstancias de que pasa un autobús, de que tenemos unas consellerías al lado, no nos lo permiten antes", ha detallado.

No todos tenemos por qué ser falleros, hay que respetarnos, nosotros a ellos y ellos a nosotros" Montse Milara Falla Quart Extramuros-Velázquez

Esta situación supone un reto para la comisión, que se ve obligada a realizar todo el montaje en tiempo récord. "Ahora vamos un poquito de cabeza", ha confesado Milara, explicando que los casales pequeños no tienen capacidad para almacenar todo el material necesario. A pesar del esfuerzo extra, el gesto se enfoca sobre todo en los vecinos, buscando un equilibrio entre la fiesta y el descanso vecinal.

Redacción COPE Valencia Carpa de una de las fallas de Valencia

Ante los mensajes de agradecimiento de los vecinos, como uno que decía "como vecino, os doy las gracias por hacerlo en fechas normales, para disfrutar de la fiesta. Así da gusto", Milara se ha mostrado contenta. La fallera ha concluido con una llamada al entendimiento mutuo: "No todos tenemos por qué ser falleros, que cada uno piensa de una forma, hay que respetarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros".