Cartagena estrena la mayor planta solar flotante de España para regadío

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha inaugurado la planta fotovoltaica flotante más grande de España instalada en una infraestructura de riego. La planta, que ha costado 1,3 millones de euros —con una subvención del 40% de fondos europeos—, cubre por completo el embalse de Cola en la zona de La Guía con 2.600 paneles solares y es capaz de producir 2.161 megavatios hora anuales de electricidad.

Ahorro y sostenibilidad para el regadío

Esta nueva infraestructura beneficiará a más de 9.500 agricultores que riegan más de 45.000 hectáreas y permitirá un ahorro anual de hasta 350.000 euros en costes energéticos, un 22% del total. El presidente regional,Fernado López Miras, ha destacado que el proyecto demuestra "el compromiso con la sostenibilidad que tienen nuestros agricultores y regantes".

COPE Inauguración planta solar flotante

El presidente de la Comunidad de Regantes ha agradecido las ayudas y ha explicado que la planta reducirá la huella de carbono. "Entre este parque y el otro que tenemos, aproximadamente, podemos ahorrar unas 600 toneladas de CO2 al año", afirmó. Esta instalación producirá el 85% del consumo del bombeo que alimenta a unas 5.000 hectáreas.

La incertidumbre por el agua del trasvase

Durante la inauguración, el presidente del Gobierno regional, ha advertido que el esfuerzo inversor de los agricultores puede ser inútil sin agua. "Ninguna de estas inversiones podrá dar resultado si falta lo más importante de todo, que es el agua", ha declarado en alusión al "recorte del 50 por 100 del trasvase Tajo-Segura" que, asegura, planea el Gobierno de España.

Pese a la advertencia, el presidente de los regantes ha aportado una nota de optimismo, celebrando que los embalses de la cabecera del Tajo están en nivel 1. "Esperemos que nos acompañe el tiempo, y que este año, pues pueda ser una buena campaña agrícola, en la cual vamos a disponer del agua suficiente", ha concluido.