Así será el dispositivo de la Semana Santa 2026 en Cartagena: Mayor presencia policial y drones para una vigilancia completa

El Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado el despliegue de un dispositivo especial de seguridad para la Semana Santa de 2026, que estará activo del [27 de marzo al 5 de abril]. El plan, definido en la Junta Local de Seguridad, contará con un refuerzo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, y trabajará en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria para velar por el buen desarrollo de las fiestas.

Novedades del dispositivo

Como principal novedad, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, ha explicado que este año "se va a establecer un servicio sanitario que va a establecerse de manera itinerante" para dar cobertura en los distintos eventos. Este dispositivo se suma al puesto fijo en la plaza San Francisco y busca "estar más a la inmediatez de cualquier hecho que pudiera producirse para esa atención temprana". Además, la Policía Nacional establecerá un punto violeta con agentes de paisano.

Un despliegue policial y de emergencias coordinado

El operativo de la Policía Local contará con entre 1.300 y 1.500 agentes durante los diez días. De ellos, 308 agentes y 4 subinspectores se destinarán a servicios extraordinarios para procesiones y desfiles. Se realizarán controles nocturnos de alcoholemia y drogas, se vigilará el botellón y la venta de alcohol a menores, y se activarán unidades especiales como el GOESC, la Unidad canina y la de drones, prestando especial atención a la llegada de cruceros.

Por su parte, el Servicio de Bomberos mantendrá un retén con 18 efectivos y añadirá una autobomba con 6 bomberos en la plaza de San Francisco. El Miércoles y el Viernes Santo se reforzará con otro camión en la Plaza de España, alcanzando hasta 31 bomberos en las jornadas de mayor afluencia. Protección Civil coordinará el dispositivo sanitario desde un puesto de primeros auxilios en la plaza de San Francisco, con ambulancias y equipos a pie.

COPE Patrulla Policía Local en la plaza San Francisco

Puntos críticos y medidas preventivas

El plan de seguridad identifica como puntos críticos del centro las calles del Carmen, Santa Florentina, Puertas de Murcia, Plaza del Ayuntamiento, Mayor, Cañón, Jara, Honda, San Miguel, Medieras y Aire. También se han contemplado protocolos para la pérdida de menores, control de masas y amenazas intencionadas. Adicionalmente, se abrirán los puestos de vigilancia en las playas de Entremares y San Ginés y se activará un dispositivo preventivo de incendios forestales para el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua.